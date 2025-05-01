Вартові Мрій

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Після серії з п’яти солдаутів у Києві та успішного європейського туру, фентезі-шоу «Вартові мрій» вирушає містами України. Оновлена версія вистави буде представлена глядачам у Києві 10 травня в Жовтневому палаці, після чого заплановані покази в Одесі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Дніпрі.

«Вартові мрій» — це хореографічно-циркове шоу, що поєднує елементи фентезі, музики та театру. В основі сюжету — історія дівчинки Аліси, яка разом із казковим персонажем — Котом, Вартовим Зірки — вирушає у символічну мандрівку, сповнену пригод, випробувань і магічних перетворень.

Вистава поєднує складні циркові номери, авторські костюми та оригінальне музичне оформлення. Організатори позиціонують шоу як подію для родинного перегляду, здатну зацікавити як дітей, так і дорослих. Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

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Розклад виступів у містах:

10 травня, Київ

31 травня, Одеса

1 червня, Вінниця

13 червня, Черкаси

14 червня, Полтава

15 червня, Дніпро

Квитки за цим посиланням.