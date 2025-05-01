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Фентезі-шоу "Вартові мрій" розпочинає всеукраїнський тур: детальна програма Актуально
Покази шоу відбудуться в Києві, Одесі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Дніпрі.
Після серії з п’яти солдаутів у Києві та успішного європейського туру, фентезі-шоу «Вартові мрій» вирушає містами України. Оновлена версія вистави буде представлена глядачам у Києві 10 травня в Жовтневому палаці, після чого заплановані покази в Одесі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Дніпрі.
«Вартові мрій» — це хореографічно-циркове шоу, що поєднує елементи фентезі, музики та театру. В основі сюжету — історія дівчинки Аліси, яка разом із казковим персонажем — Котом, Вартовим Зірки — вирушає у символічну мандрівку, сповнену пригод, випробувань і магічних перетворень.
Вистава поєднує складні циркові номери, авторські костюми та оригінальне музичне оформлення. Організатори позиціонують шоу як подію для родинного перегляду, здатну зацікавити як дітей, так і дорослих. Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.
Розклад виступів у містах:
10 травня, Київ
31 травня, Одеса
1 червня, Вінниця
13 червня, Черкаси
14 червня, Полтава
15 червня, Дніпро
Квитки за цим посиланням.