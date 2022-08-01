Фермер пригнав з Донеччини на Волинь отару овець: сотня тварин загинула від обстрілів

Вцілілу отару чоловік спочатку пішки гнав із зони бойових дій. З тваринами пройшов понад 50 кілометрів, а потім найняв вантажівку.

Фермер Володимир Альохін багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині, проте через бойові дії був змушений покинути домівку.

Проте свою отару вівчар не покинув напризволяще, а пішки гнав понад 50 км. Про це інформує "Суспільне".

Отара Володимира налічувала 520 голів. Проте до Волині дісталися лише близько 400 овець.

"У мене 100 голів лягли за один постріл, коли був мінометний обстріл. Я стояв на пасовищі, намагався відігнати, але все-таки влучило", — згадує фермер.

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Вцілілу отару чоловік спочатку пішки гнав із зони бойових дій. З тваринами пройшов понад 50 кілометрів, а потім найняв вантажівку, яка завезла овець на Волинь – до знайомого фермера.

"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", — розповідає волинський фермер Василь Мельник.

Володимир помітив, що умови для його овець на волинських пасовищах кращі, ніж у степах Донбасу — є протічна вода і більше зелені, ніж на сході. Проте через занадто вологий клімат тварини почали хворіти на грибкові захворювання.

Нагадаємо, що українець вийшов з "ірпінського пекла" і вивів з собою двох корів.

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