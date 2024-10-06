Фермер виявив у полі на Київщині небезпечну знахідку (фото)

Залишки зенітно-ракетної системи перевірили сапери мобільного рятувального центру.
На Київщині, в Бориспільському районі, фермер виявив залишки ракети С-300 під час роботи на полі.
Про це повідомли в ДСНС України.
На місце події прибули сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це безпечні залишки зенітно-ракетної системи.
Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі.
Нагадаємо, раніше рятувальники показали як розміновують Миколаївщину після ворожих обстрілів та бойових дій. Там видно, як ворожий снаряд детонує під ланцюговим механізмом машини механізованого розмінування.
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