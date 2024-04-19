Фермери з постраждалих від війни регіонів можуть безкоштовно перевірити стан ґрунтів: як це зробити

Завдяки ініціативі ґрунт з фермерських господарств тестуватиметься у сучасній сертифікованій лабораторії в Гадеско, Італія.

Американська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України запропонувала українським фермерам з постраждалих від війни регіонів перевірити ґрунти на наявність токсичних металів унаслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Завдяки ініціативі ґрунт з фермерських господарств тестуватиметься у сучасній сертифікованій лабораторії в Гадеско, Італія. Земля перевірятиметься на наявність потенційного забруднення важкими металами (миш'яком, залізом, свинцем, марганцем, ртуттю та нікелем) та наявність у ній вмісту основних поживних елементів (азоту, фосфору, калію, магнію тощо).

Для визначення стану полів також аналізуватиметься структура ґрунту, вміст органічних речовин та інші агрохімічні показники.

Як пояснюють у компанії, воєнні дії потенційно можуть призвести до забруднення землі канцерогенними залишками на небезпечному рівні, тому важливо оцінити стан та придатність полів для землеробства.

За результатами перевірки фермери отримають інформацію про склад ґрунтів, придатність для ведення сільського господарства та заходи, які можна провести для покращення стану ґрунтів, зокрема рекомендації щодо потреби додаткового внесення поживних елементів для отримання запланованого урожаю. Фермери отримають цю інформацію приблизно через місяць після відправки зразків.

“Згідно з даними уряду, до 25% української землі зазнали впливу війни. Потенційна загроза ґрунтам України може становити серйозні ризики для майбутнього сільського господарства в країні, а також для її внеску в забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі”, — сказав Олександр Дмитрієв, керівник бізнесу компанії в Україні.

Фермери, які бажають взяти участь, можуть замовити аналіз ґрунту через мобільний застосунок “Soil Test”, доступний на App Store та Google Play, де міститься вся необхідна інформація стосовно відбору та передачі зразків ґрунту на аналіз.

Нагадаємо, українські сапери розмінували ще майже дві тисячі гектарів території держави.

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