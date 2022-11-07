Ферму перетворили на морг, повсюди розкидані туші: окупанти на Харківщині вбили 2 тисячі корів (відео)

Росіяни перетворили надсучасну ферму на суцільну розруху. Вони морили голодом тварин і безжально відрізали ті частини корів, які їм найбільше смакували, а решту кидали гнити.

Російські окупанти знищили велику ферму в селі Шестакове на Харківщині. З трьох тисяч корів вбито дві тисячі. Загарбники розгромили приміщення, техніку понівечили та розграбували, а зерно, соняшник, цукор вивезли вагонами.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

До повномасштабної війни це було одне з найбільших агропідприємств в Україні — тут вирощували соняшник, пшеницю, виготовляли цукор та видоювали по 40 тонн молока на день з понад 3 тисяч корів. Однак із приходом російської армії надсучасна ферма стала схожою на морг для тварин, — корови просто помирали від голоду й обстрілів.

"Майже в кожному нашому переміщенні стояла їхня техніка, це були танки, БТР, ну все, що може бути. Вони просто із сараю в сторону Харкова стріляли", - розповів головний агроном агроферми Сергій Яценко.

Через обстріли вхід до ферми заблокувало і корови просто померли з голоду. Та це не всі звірства, що чинили росіяни, вони, немов дикуни, ще й відрізали коровам ноги, або частини тулуба – те, що їм найбільше смакувало, – решту лишали гнити. Працівники ферми кажуть, що окупанти ще й прикривалися худобою як щитом.

Шестакове українські бійці звільнили у травні, а до вересня ферму постійно обстрілювали, лінія фронту була зовсім поруч. Попри це, частину тварин, що вижили, вдалося евакуювати. Понад місяць тому, після успішного контрнаступу ЗСУ, сюди почали повертатись працівники. Привезли сюди також і корів із евакуації, на їхнє мукання приходить також худоба, яка весь час блукала у лісі. Тварини часто хворі та поранені і чи не щодня гинуть, бо під час окупації догляду за ними не було.

Нині тут розруха — повсюди лежать мертві туші корів, ґрунт отруєний гниллю тварин, викрадені вагони зерна, соняшника, цукру, а гектари родючого чорнозему всіяні вибухівкою. 90% господарства окупанти знищили.

Росіяни перетворили ферму на морг для тварин, фото / Тетяна Доцяк

"Вони дивувались, як це так у корів пластикові вікна стоять, бойлери стоять, у нас там була родилка, на жаль її немає, розбили, пів бокса осталось, там були бойлер, поїлочки для телят, лампи для телят були, все сучасне, все модне, все зроблене для людей, для скотини, і вони навіть шланги покрали для доїльних апаратів", - розповіла завідувачка підсобного сільського господарства агроферми Катерина Казенна.

Росіяни перетворили ферму на морг для тварин, фото / Тетяна Доцяк

Збитків агроферми ще не рахували, а держава через знищення тільки цього підприємства втратила понад 14 мільярдів гривень, підрахували в Держекоінспекції.

Водночас фермери роблять усе можливе, щоб бодай якось відновити агропідприємство, та вірять, що побудують ще краще.

Нагадаємо, 30 жовтня четверо п'яних російських мобілізованих на тимчасово окупованій території Запорізької області влаштували погром на фермі. Вони зарізали корів, викрали машину і відкрили вогонь по своїх.

Під час окупації Лиману, що на Донеччині, окупанти також порізали худобу з ферми. Від колись величезного господарства з дорогими племінними конями, а ще худобою, майже нічого не залишилося. Деяких тварин вбило під час обстрілів, але більшість просто відправили на м'ясо.

У серпні в селищі Високопілля на Херсонщині окупанти вбили з десяток худоби. Розірвану на частини худобу розкидало по полю.

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