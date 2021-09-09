Фешенебельний курорт: українські туристи здивували соцмережі порівнянням Лазурного з Сен-Тропе (фото)

У коментарях користувачі пишуть, що роками відпочивають саме в Лазурному.

Селище Лазурне в Херсонській області став негласним аналогом Сен-Тропе. Українці, які цього літа відвідали курорт, опинилися під великим враженням.

Свої емоції від відпочинку вони публікують в соціальних мережах.

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Так, киянка перший раз відвідала Лазурне і залишилася приємно здивована якістю нічного життя і красивим морським пляжем.

"Ми вперше в Лазурному і тут, як в Сен-Тропе. Скромне рибальське селище, уподобаний французькою богемою. У 60-х роках минулого століття перетворився на фешенебельний курорт, який до цього дня приваблює туристів своїми пляжами і насиченим нічним життям", — зазначила жінка.

соцмережі

У коментарях до публікації користувачі помітили, що вже не перший рік відпочивають в Лазурному. І вибирають його саме через свою якість. Хоча не обходиться і без конструктивної критики.

Ми вже 10 років щоліта їздимо. Обожнюю Лазурне.

Лазурне — це супер по всіх параметрах.

Дуже люблю Лазурне, але з роками відсутність туалетів, смітників і лавочок стала більш помітною і актуальною.

Нагадаємо, що Лазурне буде гарним варіантом для сімейного відпочинку за помірними цінами.

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