Фешенебельний курорт: українські туристи здивували соцмережі порівнянням Лазурного з Сен-Тропе (фото)

У коментарях користувачі пишуть, що роками відпочивають саме в Лазурному.
Селище Лазурне в Херсонській області став негласним аналогом Сен-Тропе. Українці, які цього літа відвідали курорт, опинилися під великим враженням.
Свої емоції від відпочинку вони публікують в соціальних мережах.
Так, киянка перший раз відвідала Лазурне і залишилася приємно здивована якістю нічного життя і красивим морським пляжем.
"Ми вперше в Лазурному і тут, як в Сен-Тропе. Скромне рибальське селище, уподобаний французькою богемою. У 60-х роках минулого століття перетворився на фешенебельний курорт, який до цього дня приваблює туристів своїми пляжами і насиченим нічним життям", — зазначила жінка.
У коментарях до публікації користувачі помітили, що вже не перший рік відпочивають в Лазурному. І вибирають його саме через свою якість. Хоча не обходиться і без конструктивної критики.
- Ми вже 10 років щоліта їздимо. Обожнюю Лазурне.
- Лазурне — це супер по всіх параметрах.
- Дуже люблю Лазурне, але з роками відсутність туалетів, смітників і лавочок стала більш помітною і актуальною.
Нагадаємо, що Лазурне буде гарним варіантом для сімейного відпочинку за помірними цінами.