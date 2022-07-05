Фестиваль Atlas проведе благодійний стрім "Atlas online. раша ГУДБАЙ"

Ведучими, як і у 2020 році, стануть українські стендапери «Леви на Джипі».

У неділю, 10 липня, відбудеться онлайн-шоу «Atlas online. раша ГУДБАЙ», яке можна буде переглянути наживо на YouTube-каналі фестивалю або на платформі MEGOGO Live. Ведучими, як і у 2020 році, стануть українські стендапери «Леви на Джипі», а серед гостей ефіру можна буде побачити VERKA SERDUCHKA, Dantes, Wellboy, Олега Скрипку, Enter Shikari, KOLA та багато інших знайомих облич.

«Цьогоріч у нас мав відбутися наймасштабніший фестиваль за всі роки. Була пророблена величезна робота над локацією, лайн-апом та концепцією. Навіть 23-го лютого у нас була зустріч всією командою і ми обговорювали нові анонси. Проте, ранок 24-го змінив усе для кожного українця. Увесь цей час ми не сиділи склавши руки: дехто з нашої команди пішов до ТРО або ЗСУ, дехто волонтерить та допомагає військовим, на базі клубу Atlas було створено штаб гуманітарної допомоги, разом з командою 1+1 media було створено 3 масштабних телемарафони у Європі. Але наш основний проект це все ж таки фестиваль і ми хотіли у дати його проведення зробити щось особливе. Цьогоріч зустрічаємось онлайн і донатимо для ЗСУ, аби у 2023 зустрітись під Main Stage!», – розповідає засновник та генеральний директор фестивалю Atlas Дмитро Сидоренко.

Організатори підготували безліч розіграшів ексклюзивних призів офлайн та онлайн, які можна буде отримати за донати. Наприклад, у соціальних мережах фестивалю з 6 по 9 липня відбудеться розіграш пожиттєвого квитку на фестиваль, афіша першого фестивалю, а також ексклюзивні поштові марки, створені спеціально до днів фестивалю. Під час трансляції також можна буде виграти лоти від організаторів, партнерів, та артистів, які мали виступати цьогоріч на фестивалі. Основний збір коштів спрямований на закупівлю 50 портативних сонячних електростанцій для зарядки дронів, рацій, телефонів та інших електроприладів у польових умовах.

Трансляція розпочнеться о 18:00 у неділю на каналі Atlas.

Слідкувати за розіграшами та лотами можна у соціальних мережах фестивалю:

https://www.instagram.com/atlasweekend/

https://www.facebook.com/atlas.festival.ua

Нагадаємо, що цьогоріч фестиваль мав відбутися з 6 по 10 липня на київському ВДНГ, але через військову агресію росії проти України, його довелося перенести.