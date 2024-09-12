Феєрична детонація: ЗСУ розбили ворожу систему мінування на Курщині (відео)

Українські бійці знищили ворожу систему дистанційного мінування “Замедление” на Курщині. Комплекс зафіксували біля населеного пункту Ржава. Завдання з ліквідації ефектно виконали 413 ОББС и 78-го ОДШП.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ розбили ворожу систему мінування на Курщині

“Інженерний розвідувально-вогневий комплекс противника був підловлений біля населеного пункту Ржава та феєрично здетонував”, — пише Бутусов.

Нагадаємо, оператори 14-го Окремого Полку БпАК спільно з розрахунком HIMARS провели успішну операцію зі знищення значної кількості особового складу противника в Курській області. Вони здійснювали накопичення з метою підготовки до штурмових дій на позиції підрозділів ЗСУ.

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