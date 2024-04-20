"Феєрична дурепа": Фаріон учергове відзначилася скандальною заявою про російськомовних українців

Скандальна екснардепка й мовознавиця Ірина Фаріон зробила чергову заяву на адресу російськомовних українців. Так, вона порадила дівчині, якій відмовили у роботі через незнання української, "їхати до Путіна".

Про це Фаріон сказала в ефірі "Говорить великий Львів".

"Феєрична дурепа – це перше, що я думала, спостерігаючи за тим "тєлом". Що їй робити? "Гебанути звідци", як казав мій дід. Чого вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танк і їде", – різко зауважила.

Як зазначила Фаріон, це завжди був її основний посил суспільству: соціальний ліфт, не дати роботи, освіти, якщо людина не володіє державною мовою.

"На превелике щастя ми дожили до цього, що ось такім "тілам" роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна", – каже скандальна мовознавиця.

Раніше Фаріон наголошувала, що російськомовні люди в Україні, в яких не було можливості чути і вчити українську, самі в цьому винні. Ба більше, треба взагалі "перестати їх розуміти".

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