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Феєрична історія: російські окупанти перестріляли один одного під Очеретиним (відео)

Феєрична історія: російські окупанти перестріляли один одного під Очеретиним (відео)

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

Росіяни продовжують вражати своєю недолугістю.

Так, 21 квітня Z-канали радісно опублікували відео знищення "зрадників з РДК" під Очеретиним. Вони показували цілу групу 200-х, однак вбиті виявилися бійцями армії РФ.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Росіяни гордо розповіли, як перестріляли одне одного під Очеретиним

Росіяни гордо розповіли, як перестріляли одне одного під Очеретиним

"Два дні недоумки макаки радісно біснувалися в коментарях, раділи трупам і обзивали їх останніми словами. Але раптом з'ясувалося, що загиблі виявилися російськими військовими з 30-ї бригади", – зауважив він.

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино / ©
Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

Паспорти, які були при військових, допомогли ідентифікувати одного з військових. Ним виявився директор школи з Кемерова Андрій Шинкаренко. Звісно, після такого провалу роспропагандистам терміново довелося вигадувати нову героїчну версію про те, що російська штурмова група загинула не від своїх дружніх вогнів, а нібито в бою із ЗСУ.

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино / ©
Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

"Але найбільший кайф, що перші радісні пости, де загиблих росіян називали "зрадниками з РДК" і знущалися з їхньої смерті, Z-канали навіть не потерли. На каналі у Соловйова "ексклюзив" висить і досі. Не пропадати ж добру! Тим більше, що Соловйову на**ати на житті якихось там російських холопів. Чим більше їх згноблять у м'ясних штурмах – тим йому веселіше. Більше контенту", – підсумував Казанський.

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино / ©
Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

Нагадаємо, російський військовий з Північної Осетії розповів про те, як йому вдалося вижити в Україні. Він потрапив у полон на Запорізькому напрямку.

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