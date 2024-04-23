Феєрична історія: російські окупанти перестріляли один одного під Очеретиним (відео)

Так, 21 квітня Z-канали радісно опублікували відео знищення "зрадників з РДК" під Очеретиним. Вони показували цілу групу 200-х, однак вбиті виявилися бійцями армії РФ.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Росіяни гордо розповіли, як перестріляли одне одного під Очеретиним

"Два дні недоумки макаки радісно біснувалися в коментарях, раділи трупам і обзивали їх останніми словами. Але раптом з'ясувалося, що загиблі виявилися російськими військовими з 30-ї бригади", – зауважив він.

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

Паспорти, які були при військових, допомогли ідентифікувати одного з військових. Ним виявився директор школи з Кемерова Андрій Шинкаренко. Звісно, після такого провалу роспропагандистам терміново довелося вигадувати нову героїчну версію про те, що російська штурмова група загинула не від своїх дружніх вогнів, а нібито в бою із ЗСУ.

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

"Але найбільший кайф, що перші радісні пости, де загиблих росіян називали "зрадниками з РДК" і знущалися з їхньої смерті, Z-канали навіть не потерли. На каналі у Соловйова "ексклюзив" висить і досі. Не пропадати ж добру! Тим більше, що Соловйову на**ати на житті якихось там російських холопів. Чим більше їх згноблять у м'ясних штурмах – тим йому веселіше. Більше контенту", – підсумував Казанський.

Російські окупанти перестріляли один одного під Очеретино

Нагадаємо, російський військовий з Північної Осетії розповів про те, як йому вдалося вижити в Україні. Він потрапив у полон на Запорізькому напрямку.

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