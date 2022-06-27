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Фейк про сержанта Краснова: російські пропагандисти зробили з окупанта "героя", а СБУ вивела їх на чисту воду

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Фейк про сержанта Краснова: російські пропагандисти зробили з окупанта "героя", а СБУ вивела їх на чисту воду

Фото: Associated Press

Російські пропагандисти намагалися "героїзувати" солдата РФ, вигадавши йому "подвиг".

СБУ своєю чергою розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, який нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. 

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з інформацією, яку спецслужби здобули завдяки телефонним перехопленнням, "герой Краснов" нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.

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В цьому окупант зізнався у розмові зі своїми рідними.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.

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Судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам. 

Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб у Мукачевому. Росіянин мав збирати суспільно-політичну інформацію в регіоні, а потім передавав її своїм кураторам у РФ.

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