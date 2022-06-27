Фейк про сержанта Краснова: російські пропагандисти зробили з окупанта "героя", а СБУ вивела їх на чисту воду

Фейк про сержанта Краснова: російські пропагандисти зробили з окупанта "героя", а СБУ вивела їх на чисту воду

Російські пропагандисти намагалися "героїзувати" солдата РФ, вигадавши йому "подвиг".

СБУ своєю чергою розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, який нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з інформацією, яку спецслужби здобули завдяки телефонним перехопленнням, "герой Краснов" нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.

В цьому окупант зізнався у розмові зі своїми рідними.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.

Судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб у Мукачевому. Росіянин мав збирати суспільно-політичну інформацію в регіоні, а потім передавав її своїм кураторам у РФ.

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