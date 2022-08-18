Фейки про компенсації для українців, які постраждали від війни: як насправді отримати відшкодування від Європейського суду

Спростовуємо дезінформацію про виплати від Європейського суду з прав людини.

Якщо ви десь чули, що ваш приватний будинок зруйнували і нічого нам не відшкодовують, то Центр протидії дезінформації запевняє, що це не так.

Як повідомили у ЦПД, для відшкодування необхідно подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Заповніть форму на сайті.

Фейк

Поки дійде черга до мене – пройдуть роки. Не бачу сенсу у цій заяві.

Правда

Кожна заява важлива, тому що допомагає особисто вам отримати компенсацію за завдану матеріальну чи моральну шкоду та кожному українцю досягти засудження дій агресора і запобігти новим злочинам.

Фейк

Поки прийде компенсація, я вже самостійно зроблю ремонт.

Правда

Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5000 до 30000 євро. Для цього подайте заяву до 16 січня 2023 р. Заяви розглядаються в порядку черги, а розмір компенсації – на підставі первинних доказів відео- та фотофіксації.

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