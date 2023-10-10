Дезінформація про мобілізацію в Україні: чому і як Росія намагається зірвати рекрутинг до ЗСУ

Три дні Путін дав своїй армії для захоплення України. Та чи розраховував він, що три доби перетворяться на пекло тривалістю у більш ніж півтора року. Поразки на фронті, проблеми в економіці і міжнародній політиці змушують російський режим постійно вдаватися до брехні.

Одна з цілей інформаційних атак - зашкодити мобілізації в Україні.

У рамках проєкту “Бувай, фейк” ми розповімо про те, як і чому Росія розповсюджує фейки про мобілізацію і чим це небезпечно для нас із вами.

“На самому початку повномасштабного вторгнення, напевно, не було такої мети зірвати мобілізацію. Всі розраховували, що буде бліцкриг, захоплять центри ухвалення рішень, змінять владу і все. Тобто не було такої мети. Після виходу з Київщини з'явилася така мета. Тоді з'явились телеграм-канали “Где раздают повестки”, ролики, де солдати жаліються, що їх так кинули і вони закликали не йти служити”, - зазначає співзасновниця проєкту StopFake, медіаекспертка Ольга Юркова.

Перші спроби зірвати ці процеси росіяни почали робити у квітні 2022. Тоді медіаексперти фіксували масову появу телеграм-каналів про місця, де роздають повістки. А ще там активно розповсюджували фейкові відеозаписи звернень військових ЗСУ про проблеми у війську.

Також читайте Як через пропаганду Росія прагне завадити вступу України до НАТО

“Рідко зрозуміло з тих роликів, із яких підрозділів ті солдати, які говорять про те, що їх голими і босими кинули на нуль, без зброї і підтримки артилерії і все дуже погано. Вони втекли і розчаровані в державі, в Зеленському. Не варто воювати за таку державу. Це російські пропагандистські наративи, заклики, яким щонайменше 8 років. Коли ми це бачимо, це показник того, що це пропаганда. Так, інколи такі ситуації бувають реальними”, - стверджує Ольга.

Таку інформацію завжди варто перевіряти - наприклад, подивитись чи писали про це авторитетні медіа. Якщо ніхто з них про це не повідомляв, то, найімовірніше, доказів цієї інформації немає.

Яку ж головну мету переслідують російські пропагандисти?

Як і в будь-якій війні, ворог прагне зламати моральний дух і волю населення та армії противника.

Мобілізація під час війни - невідворотній процес. І в той же час - це дуже чутлива тема. Коли до війська призивають близьку людину, це може викликати страх чи обурення.

Від початку літнього контрнаступу ЗСУ російські тези, спрямовані на підрив мобілізації, відчутно активізувалися. Ми розібрали їх із медіаексперткою Ольгою Юрковою. Наведемо конкретні приклади таких фейків і пояснимо як не зіграти на руку ворогу.

У травні у соцмережах розповсюджували відео, на якому нібито співробітник Територіального центру комплектування в Одесі погрожував чоловікам повісткою за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці тоді підтвердили: відео знято в Одесі на вулиці Грушевського, але от форма військового викликала у фахівців сумніви.

У червні розлетілось повідомлення про нібито заборону планового лікування у госпіталях Івано-Франківської області без дозволу ТЦК. Ініціативу заперечили, а за кілька днів про неї всі забули. Також були оголошення про накази від керівників ТЦК військовозобов'язаним з'явитися до ТЦК у 10-денний термін. Такі випадки інколи є правдивими, але перш ніж поширювати чергову "зраду", варто це перевірити. Їхньою метою є повторне оповіщення військовозобов’язаних для подальшої явки в ТЦК. Адже загальна мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення.

А вже в липні користувачі ширили цитату з інтерв'ю глави Львівського обласного ТЦК Олександра Тищенка про те, що «добровільно до військкоматів приходять лише 20% від плану, причому половина з них – контрактники». Пропагандисти робили з цього висновок, що 80% усіх чоловіків в Україні мобілізують силою, хоча Тищенко такого не заявляв. Цей фейк масово ширили будинковими групами і чатами у популярних месенджерах.

Усі ці повідомлення підхопили і поширили анонімні телеграм-канали, які незалежні експерти підозрюють у російській прописці. Вони нагнітали емоції і переконували, що служба в армії - це новітнє кріпацтво і порушення прав людини. Подібні фейки і маніпуляції також просували через рекламні дописи Facebook. На противагу такому нібито небажанню українців захищати країну у Кремлі хизуються ледь не ажіотажем серед чоловіків іти вбивати українців.

Так, за словами Путіна, 156 тисяч росіян уклали контракт від лютого 2023 року. А за кілька місяців Медведєв заявив, що ця цифра становить аж 231 тисячу.

Які ж ще думки та ідеї використовують у Росії, щоб зірвати мобілізацію в Україні і відповідно перемогти у війні.

"Свавілля працівників ТЦК"

“З'явився новий контент - про свавілля ТЦК, так званих військкомів про те, що на вулицях просто хапають чоловіків, заламують руки і кудись везуть. Це з'явилося на початку зими. Тоді Україна звільнила Херсон. Напевно, метою було підірвати бойовий моральний дух українців”, - коментує медіаекспертка Ольга Юркова.

Пропагандисти намагаються змалювати образ українських військкомів як жорстоких представників влади, які знайдуть будь-де і будь-кого. Водночас вигадують випадки насильства проти воєнкомів, щоб роздмухати настрої незадоволеності у суспільстві.

Часто за такі матеріали видають старі відео із затриманням злочинців або взагалі з випадковими людьми.

"Низький рівень мобілізаційної підготовки"

Ворожа пропаганда залякує українців мобілізацією під загрозою фізичної розправи. Потім, мовляв, новобранців після максимум двох тижнів тренувань одразу відправляють на найгарячіші ділянки фронту. ТЦК звинувачували в ігноруванні проблем зі здоров'ям бійців. Усі ці тези вкладали у вуста полонених бійців ЗСУ.

Цього літа у соцмережі знову хлинув потік відеороликів, де вони жалілися на погану підготовку і керівництво. Також вони закликали не погоджуватися йти до війська та уникати участі у боях. Варто розуміти: ці люди - у неволі. Сказане під тиском і загрозою тортур не можна сприймати як правдиве свідчення.

"Провальний контрнаступ потребує все більше мобілізованих"

Пропагандистські телеграм-канали, орієнтовані на українську аудиторію, залякували, що РФ домінує у наземній техніці та авіації, тому Україні залишається лише кидати в бій проти росіян малопідготовлених військових Сил Оборони ЗСУ.

Отже, мобілізація в областях посилиться. Насправді, попри перевагу в повітрі, "душити м'ясом" - улюблена стратегія самих росіян. Приміром, цим відзначилась терористична “група Вагнера” у Бахмуті.

Особливо активно такими “страшилками” залякують мешканців тимчасово окупованих регіонів. Там телеграм-канали, які підтримують окупацію, писали, що багато чоловіків в Україні виїхали за кордон або переховуються. Тому влада мусить виловлювати людей на вулиці. Вони максимально нагнітали атмосферу: мобілізують хворих, студентів, усіх "від інвалідів до наркоманів". Такі твердження часто неможливо перевірити, бо герої відео не називають себе, або вони виявляються фейками.

"Тотальна примусова мобілізація"

Пропагандисти створювали враження, що до посилення мобілізації призводять не лише високі втрати на фронті, а й тиск від західних партнерів . Мовляв, в Офісі президента - критична ситуація, яка змушує до радикальних дій. Насправді страшилки, що “Захід зливає Україну” маніпулятивні: партнери продовжують нас підтримувати.

Про це писали як канали так званих “воєнкорів”, орієнтовані на росіян, так і Телеграм-канали, які видають себе за українські. Цілі прості: переконати росіян, що в України стрімко вичерпується мобілізаційний ресурс, а українцям нагадувати про великі втрати на фронті.

“Зараз відбувається контрнаступ. Ці телеграм-канали діляться такими інсайдами, що нібито під час контрнаступу дуже великі втрати і, щоб ці втрати поповнити, мобілізація буде ще більш жорстокішою і жорсткішою. Треба зараз нібито мобілізувати 80 000-100 000 людей. Ці пости містять дуже багато меседжів: контрнаступ провальний, буде жорстка мобілізація, жорстокість військкомів тощо”, - констатує Юркова.

"На заході мобілізують більше, щоб “очистити” територію від тих, хто може чинити спротив Польщі"

Медіаекспертка Ольга Юркова роз'яснює, що у червні пропаганда просувала меседж, що зростання кількості мобілізованих на заході України означає зачистку людей, які можуть дати опір майбутній “унії” з Польщею. Це пов'язували з тим, що Зеленський нібито домовився з Польщею про відхід до неї західних областей України. Як зазначає Ольга Юркова, ці наративи досить активно поширюються на заході України, оскільки Росія весь час намагається посварити Україну з її партнерами, одним із яких і є Польща. Насправді немає даних, які б показували, що в якомусь регіоні України мобілізують більше, ніж в інших.

"Через які канали комунікації розповсюджується брехня"

Основне джерело - телеграм. Медіаексперти переконані - цей месенджер ніяк не контролює розповсюдження неправдивих даних і поскаржитися на публікації немає можливості. Але ж як відрізнити фейк від правди?

“Варто знати, що моральний дух населення, армії - це головна мішень під час війни. Люди, які не вірять у свою перемогу, програли. Коли ми щось читаємо або переглядаємо, поставте собі запитання, як це на вас впливає, які емоції викликають і до чого хочуть спровокувати і кому це вигідно. Для перевірки інформації варто мати список джерел ЗМІ. Він не повинен бути великим із білого списку ІМІ. У новині повинно якомога більше конкретики (коли, де, з ким це сталося) чи повідомляють місцеві ЗМІ. Імена і прізвища військових, які записували звернення. Росія створює фейкові сторінки бригад. Зверніть увагу, хто коментує і чи це не боти”, - пояснює співзасновниця проєкту StopFake.

Білий список відповідальних медіа від Інституту масової інформації:

«Суспільне»;

«Громадське»;

«Ліга»;

«Українська правда»;

«Укрінформ»;

«Дзеркало тижня»;

«Бабель»;

НВ;

«Еспресо».

Російська пропаганда полює за нашими мізками, намагаючись нами зманіпулювати, щоб на свою користь схилити шальки терезів, на яких перемога. Ми щодня втрачаємо воїнів на фронті, цивільних під час обстрілів наших міст, але не можна дозволити ворогу забрати наше тверезе мислення, тому що кожний із нас несе відповідальність за те, щоб не підігравати ворогу, щоб не дозволити йому перекреслити всі перемоги і не програти вирішальний бій.

Давайте завжди пам'ятати, що для перемоги ворогу потрібно відключити наше критичне мислення і завоювати інформаційне поле. Росіянам не можна дати ввести нас в оману. Таким чином:

Чи є в новині конкретика: хто, що зробив, де, коли

Перевірте це у Google

Чи поширюють новину місцеві медіа

Чи не є сторінка у соцмережах фейковою

Кому вигідно це поширювати

Довіряйте кільком надійним джерелам

Уникайте анонімних і російських телеграм-каналів

Пильнуймо та наближаймо нашу спільну перемогу.