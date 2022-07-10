Фейки про повернення мита і податків на імпорт: ЦПД спростовує основні помилкові ствердження

Чи подорожчали всі продукти з Європи?..

Центр протидії дезинформації при РНБО України спростовує основні фейки про повернення мита і податків на імпорт.

Так, як повідомляють фахівці, авто з ЄС знову не подорожчали в декілька разів.

"Повернулись витрати на розмитнення, через те, що багато людей зловживали «нульовою» ставкою. Тому Верховна Рада повернула мита й податки на імпорт та розмитнення автомобілів", - зазначають у ЦПД.

Фейк

Всі продукти з Європи подорожчали, тепер доведеться споживати менше.

Правда

У зв’язку із відновленням логістичних систем, з 1 липня Верховна Рада відновила оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Цей крок допоможе більш дешевим товарам від вітчизняних виробників конкурувати на споживчому ринку.

Фейк

Повертати мита і податки на імпорт нічого, окрім корупції не дасть.

Правда

Очікується, що повернення мита дозволить поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 млрд грн щомісяця. Вказані кошти підуть на підтримку ЗСУ та створять нові робочі місця для громадян, які залишилися без роботи під час війни.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації спростував фейки щодо самостійного виїзду дитини з України.