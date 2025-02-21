Фейки від РФ: як російські спецслужби маніпулюють українцями через соцмережі

Російські спецслужби активно використовують соцмережі для поширення фейків, які спрямовані на дестабілізацію українського суспільства.

Зкорема, ворог готує провокації у країнах Євросоюзу, щоб звинуватити Україну у зриві мирних переговорів.

ТСН.ua зібрав останні фейки, які поширювали російські боти та фейкові акаунти для досягення своїх ворожих задумів.

Теракт проти російських дипломатів

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що РФ поширювала в соцмережах інформацію про підготовку Україною теракту проти російських дипломатів у Європі.

"Після викриття і катастрофічного падіння авторитету російських пропагандистських ресурсів в цивілізованих країнах цю функцію виробництва фейків взяли на себе російські спецслужби, які щодня видають очевидно абсурдні вигадані новини з метою дестабілізувати Україну і українські сили безпеки і оборони", – сказав він.

За словами Юсова, нові звинувачення Кремля є частиною ширшої кампанії з дестабілізації міжнародної ситуації. Він зазначив, що путінські спецслужби неодноразово організовували провокації та теракти, зокрема проти власних громадян.

Як вважає українська розвідка, РФ має на меті виправдати свої дії в інформаційному просторі, незважаючи на абсурдність подібних заяв.

"Доктор Пі" повертається

У соцмережах завірусилося звернення Андрія Слюсарчука, відомого як "Доктор Пі", до президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, у якому Слюсарчук критикує політику обох щодо України та війни.

Автор поста відомий в Україні як "Доктор Пі", котрий вдавав з себе видатного нейрохірурга та науковця. Згодом, його засудили за вбивство з необережності та шахрайство до восьми років ув’язнення.

Однак, 2016 року, не відбувши терміну ув’язнення,він вийшов на волю "за законом Савченко" під особисті зобов’язання. Верховний суд скасував усі попередні вироки. Справа знову почала слухатися у першій інстанції. А в листопаді 2024 року суд виправдав "Доктора Пі". Відомо, що зараз він проживає у Женеві.

Також читайте Росія готується оголосити про "перемогу": чи означає це кінець війни

Допис Слюсарчука на його Facebook-сторінці з’явився 20 лютого. Автор називає себе українським лікарем і безпосередньо звертається до Трампа та Путіна, описуючи страшну "ціну їхньої політики" та називаючи політиків "двома людожерами в костюмах".

У своїй заяві чоловік звинувачує Путіна і Трампа у "торгівлі" життями українців, як акціями на біржі; звинувачує обох у прагненні, аби українці "здалися" заради їхнього "рейтингу та імперського маразму"; називає президентів "двома гієнами, які ділять труп України"; стверджує про брехню з боку і Путіна, і Трампа щодо припинення вогню.

Чимало користувачів соцмережі активно поширювали його допис, проте знайшлися й ті хто одразу поставив під сумнів слова автора.

Українські журналісти також відреагували на допис та зауважили, що він маніпулятивний та спямований на дискредитацію.

Своєю чергою, системна аналітикиня Наталія Глоба назвала допис Слюсарчука "російською інформаційною диверсією".

"Тільки ідіот не здатен розпізнати у цьому "листі" російську інформаційну диверсію з метою довести, що всі повідомлення про звірства росіян в Україні – фейк", – йдеться у дописі Наталії Глоби.

"Скоро у вас не буде друзів"

У мережі користувачі активно поширювали буцімто промову міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку він виголосив на безпековій конференції в Мюнхені 14-16 лютого. Вона була спрямована проти віце-президента США Джей ді Венса.

Текст був емоційним та із різкими висловлюваннями у бік американського чиновника.

Починався він зі слів: "Скоро у вам не буде друзів, окрім бандитів…". У тексті буцімто німецький міністр оборони заявляє, що Венс приїхав до Європи, щоб вилити "свою фашистську жовч на лідерів Великої Британії та усієї Європи", а також називає його людиною, "яку навіть його власний президент не бачить своїм наступником".

Скриншот

Користувачка Facebook Nina Harnyk зауважила, що у дописі дуже багато тесту, "де слова не добираються, а емоції зашкалюють".

За словами Ніни, такий текст просто не міг бути виголошення публічно на міжнародній конференції. Європейські політики слова таки добирають. Так Пісторіус критикував попередній виступ Венса, але ні слів, які я навела, ні інших подібного типу в ній не було. Жінка закликала не вестися на подібні фальшивки.

Користувачка Любов Терехова зауважила, що слова не належать міністру оборони Німеччини Пісторіусу, а є реакцією блогу політичної реклами з Британією.

За її словами велика кількість людей сприйняла емоційний блог за позицію німецького уряду.

"Тепер всі ці люди будуть розчаровані, дехто запостить емоційні реакції, які недоброзичливці потім поскрінять і скажуть, що то позиція українського народу", – написала вона у фейсбуці.

Скриншот із соцмереж

Видання Stopfake повідомило, що текст, який поширюється в соцмережах від імені міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, не має жодного стосунку до його виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року.

Фактчекери встановили, що пост вперше з’явився 15 лютого 2025 року в англомовному сегменті соцмереж X (колишній Twitter) та Substack. Його автором є користувач Мартін МакСуїні під ніком "Truth matters", який називає себе "політичним коментатором і творцем контенту про збереження демократії та соціальної справедливості".

У своєму оригінальному пості, присвяченому критиці виступу віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській конференції, МакСуїні не згадував Пісторіуса. Весь текст містив лише особисті міркування автора про світову політику.

Пізніше текст потрапив до українського сегменту соцмереж без зазначення авторства, і слова МакСуїні помилково приписали міністру оборони Німеччини Пісторіусу.

ЗСУ торгує БТР

Російські новинні сайти та користувачі соцмереж із послианням на українські ЗМІ поширили інформацію про те, що військові 225-го окремого штурмового полку ЗСУ нібито виставили на продаж два бронетранспортери (БТР-60).

Як з’ясували фактчекери, джерелом цих тверджень став пропагандистський Telegram-канал "Укропський фреш", який систематично розповсюджує дезінформацію про Україну. Як аргумент, вони навели скриншот оголошення з групи у Facebook "Окремий 225 батальйон".

Проте у самому оголошенні про продаж БТР-60 не згадуються ЗСУ. Техніка є демілітаризованою, довгий час зберігалася і продається як колекційний або музейний експонат.

Зокрема, продавець зазначив, що бронетранспортери знаходяться в Угорщині, що спростовує звинувачення на адресу українських військових.

Президентські вибори

Російські мас-медіа та боти у соцмережі Х активно поширювали фотографії, які буцімто зроблені у Харкові. На фото зображені агітаційні плакати із перекресленою світлиною президента України Володимира Зеленського та написами "Вимагаємо виборів", "Поверніть нам вибори" та "Вибори – це наше право", передає Укрінформ.

За твердженнями пропагандистів, фотографії цих плакатів нібито свідчать про те, що у Харкові набирає силу рух з "вимогою" проведення президентських виборів в Україні, всупереч тому, що у країні діє воєнний стан.

Як зазначили у виданні це є фейк, адже неможливо достеменно ідентифікувати геолокацію, де були зроблені фотографії. А також, за допомогою функцій "аналізу виявлення помилок" (виявляє місця зміни зображення) та "аналізу шуму" (прибирає незмінювані частини фото) сервісу глибинної перевірки зображень Forensically вдалося з’ясувати, що зображення плакатів були накладені за допомогою графічних редакторів.

Варто зауважити, що російський фейк з'явився у мережі на тлі заяви президента США Дональда Трампа про низький рейтинг українського президента.

Своєю чергою думки українців щодо виборів в Україні розділилися, більшість висловилися проти, адже під час війни це не припустимо, також знайшлися й ті, кому ця ідея імпонує.

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Однак, в заяві громадських організацій, яку опублікувало видання Українська правда, йдеться про те що найближчих пів року неможливо провести демократичні вибори в Україні.

Українців попереджають про фейки та ІПСО

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram записав відеозвернення у якому пропереджає українців про низку ІПСО від росіян.

Посадовець зазначає, що інформаційну атаку РФ готує до річниці повномасштабного вторгнення, а саме до 24 лютого.

"Чекайте по ноунейм телеграм-каналах, тік-ток, що всі втікли, бунтують, незадоволені, ще трохи і тд. Хочуть перебити інформаційний привід, що люди дійсно стали на підтримку нашого Президента після висловлювань деяких. Таке вже було, як і про машини, що купили всі губернатори, вілли в Італії і тд", – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації зазначає, що російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, у Європі російські спецслужби зараз зосереджені на підтримці так званих євроскептиків – політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, працюватимуть на розбалансування Європи для відмови від підтримки України та зміни нинішнього курсу ЄС.

"Росія робить ставку на євроскептицизм як основу для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та майбутньої анексії країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ", – йдется у повідомленні.

Як зазначив Коваленко, в Україні росіяни працюватимуть інформаційно над темою розколу суспільства як по лінії "цивільні-військові", так і закликатимуть до протестів, намагаючись сформувати такий наратив.

Своєю чергою Служба безпеки України зазначає, що за останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в ТікТок та Telegram.

У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації.

Нагдаємо, на Київщині затримали агентів ФСБ, котрі готували вибухи на об'єктах ЗСУ та правоохоронних органів.

Читайте також: