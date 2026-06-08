Фейкова “Дія” полює на дані українців: що треба знати, щоб не втрапити в пастку

Застосунок "Дія" / © УНІАН

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В Україні виявили нову фішингову схему, у якій зловмисники маскуються під офіційний сервіс Дія.BankID та намагаються отримати персональні дані користувачів.

Про це попереджає проєкт Brama.

Шахраї створили фейкову “Дію”. / © із соцмереж

Шахраї створили підроблену сторінку, яка візуально імітує інтерфейс державного сервісу. Водночас адреса сайту в браузері не має жодного стосунку до офіційних вебресурсів “Дії” чи інших державних платформ.

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Після переходу на фейковий сайт користувачеві пропонують встановити сторонній застосунок. Замість перенаправлення до офіційних магазинів Google Play або App Store, сайт запускає завантаження APK-файлу безпосередньо з браузера.

Фахівці попереджають, що такі файли можуть містити шкідливий код. Після встановлення вони здатні шпигувати за користувачем або отримувати прихований доступ до системи смартфона.

Небезпека також полягає в тому, що подібні додатки часто запитують дозволи на читання SMS, сповіщень і доступ до файлів. Це може дозволити зловмисникам збирати особисту інформацію, перехоплювати коди підтвердження та отримувати доступ до конфіденційних даних.

У Brama закликають українців уважно перевіряти адресу сайту перед введенням будь-якої інформації. Офіційні державні ресурси України використовують доменну зону .gov.ua. Сайти з іншими підозрілими розширеннями, зокрема на кшталт .info, можуть бути фішинговими.

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Користувачам також радять не встановлювати файли з браузера. Офіційний застосунок “Дія” та інші державні цифрові сервіси потрібно завантажувати лише через офіційні маркети додатків — Google Play або App Store.

Раніше ми писали, що майже кожен українець стикався з дратівливою ситуацією: на екрані смартфона висвічується незнайомий номер, ви натискаєте кнопку відповіді, а у відповідь чуєте лише тишу або короткі гудки. На перший погляд, такі виклики здаються безглуздими, адже зловмисники нічого не вимагають. Проте фахівці застерігають: це — початок небезпечної схеми.

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