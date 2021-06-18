Фейкове фото з вершини Евересту: подробиці скандалу навколо відомої альпіністки з Івано-Франківська

Альпіністка Христина Мохнацька після скандалу у соцмережах визнала, що не піднялась на Еверест і підробила фото з вершини гори.

Навколо 31-річної вчительки географії з Івано-Франківщини, альпіністки Христини Мохнацької, розгорівся скандал через її сходження на Еверест. Жінку звинуватили у брехні про підкорення найвищої вершини світу. Спершу альпіністка відкидала ці звинувачення, але згодом зізналась, що насправді не дійшла 15 метрів до вершини. Прициною цього Мохнацька назвала погане самопочуття свого гіда.

Альпіністка пояснила, що була переконаною, що сходження їй зарахують, оскільки їй це пообіцяли провідники.

"Коли ми обговорили всі нюанси сходження, нам головний шерп розказував правила. Що можна не дійти до вершини 15-20 метрів і можуть зарахувати", – сказала альпіністка.

За її словами, сходження вона не продовжила за кілька метрів до вершини, бо вирішила повернутись до одного з провідників, який поскаржився на погіршення самопочуття і головний біль.

"Я думала, щоб він не помер, бо з ким я буду сходити… Підйом – це тільки 40% успіху, найважливіше, коли ти повернешся цілою", - зазначила жінка.

Також альпіністка зізналась, що фото на вершині, яке вона опублікувала в соцмережі, було підроблене. Через що Facebook заблокував її сторінку.

"Фото моє. Вершина була ззаду підсунута, я на ній не була", – сказала альпіністка 17 червня на пресконференції.

фото / Христини Мохнацької

Хотіла піднятись на Еверест без кисню і прочитати там лекцію

Зазначимо, що Христина Мохнацька інтенсивно готувалася до сходження на Еверест добрих пів року. Як пише "Галка", альпіністці вдалося заручитися підтримкою благодійників та зібрати 114 тисяч доларів. Перед поїздкою Мохнацька заявила, що під час підняття планує прочитати лекцію з географії. Вона також ставила для себе надзвичайно амбітну мету – вийти на Еверест без кисню.

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Підозра у брехні

24 травня Христина Мохнацька оприлюднила фотографію з підніжжя Евересту та повідомила про початок свого сходження. 1 червня Університет Короля Данила, в якому викладає географію Мохнацька, повідомив про її успішне підкорення вершини, яке відбулося близько 07:00 за місцевим часом.

Втім, частина альпіністів, які перебували у таборі в Гімалаях, заявили, що насправді Христині Мохнацькій не вдалося піднятися на вершину. Зокрема відомий альпініст з Дніпра, який підкорив Еверест, Дмитро Семеренко записав відео, в якому звинуватив Христину Мохнацьку у брехні про сходження.

"У мене тут дуже багато запитують про Христю Мохнацьку. От вона як великомучениця якась. Я поважаю всіх людей, але не люблю брехунів. Так ось повернемося до Христі – вона не піднялася. Вона дуже повільно йшла в третьому лагері і все таке", – заявив Семеренко.

Спершу заперечувала усі звинувачення

2 червня у коментарі ZAXID.NET Мохнацька повідомила, що знає Дмитра Семеренка і не розуміє, чому той звинуватив її у брехні. Також вона заявивла, що піднялася на Еверест, але її не внесли у список через те, що вона пізно подала цю інформацію організаторам, тому вона чекає на виправлення цієї ситуації.

Згодом Мохнацька виклала у соцмережах фотографії, які мали б підтверджувати, що вона таки була на вершині світу. Також вона заявила, що буде подавати до суду за наклеп на тих, хто звинувачує її у брехні. Утім, її фотографія на вершині виявилась підробленою у "Фотошопі".

4 червня Мохнацька написала в соцмережі історію свого сходження, в якій зізналась, що не дійшла на вершину 10-15 метрів, але вважає, що таки підкорила Еверест.

фото / Христина Мохнацька

Христина Мохнацька ще раз планує піднятись на вершину світу

У подальшому альпіністка з Прикарпаття ще раз планує піднятись на Еверест, проте наступного разу хоче це зробити без зайвого галасу.

"Знаю, що втрачену довіру у людей важко повернути, але я буду намагатись", – додала вона.

Зазначимо, 31-річна Христина Махнацька родом із маленького українського села. Жінка займається альпінізмом вже 10 років. В старших класах школи лікарі давали їй інвалідність, бо у неї були хворі ноги. Утім Христина відмовилася від операції. Вона ледь не втрачала свідомість, але тренувалася і постійно ходила в гори. За спиною у вчительки географії вже десятки підкорених вершин.

фото / Христина Мохнацька, "Галка"

У 2020 році вона піднялась на гору Арарат, де впродовж 27 хвилин і 38 секунд декламувала вірші Тараса Шевченка. За це її номінували на рекорд "Найтриваліше декламування збірки поезій "Кобзар" Тараса Шевченка на вершині гори Арарат".

У березні 2021 року Мохнацька піднялася на найвищий вулкан світу — Очі Пустелі в Південній Америці. Більшість альпіністів долають шлях на його вершину 2-3 доби, а Христина Мохнацька зробила це всього за 19 годин і встановила національний рекорд.

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