Фейкове весілля, підставні батьки і афера з житлом: жінки з Одеси виманили у закоханого британця 250 тисяч євро

Фейкове весілля, підставні батьки і афера з житлом: жінки з Одеси виманили у закоханого британця 250 тисяч євро

Зараз постраждалий британець намагається справедливого покарання для своїх кривдників.

Жителька Одеси виманила у закоханого в неї британця 250 тисяч євро. Сама ж українка виходити заміж не збиралася, тож замість себе на іноземцеві одружила іншу і провернула масштабну аферу.

Про деталі цього весільного шахрайства розповідає BBC.

Не хотіла виходити заміж за українця

52-річний британець Джеймс не шукав кохання в Україні. У 2015 році він приїхав до Одеси у справах - друг попросив його допомогти створити новий проект підтримки дітей-переселенців зі сходу України.

Робота за кордоном була для чоловіка новою, він не розумів мови, тож знайшов перекладача - жінку, на ім'я Юлія. Протягом кількох місяців іноземець їздив туди-сюди, поєднуючи свою благодійну роботу в Одесі зі штатною роботою у Великій Британії.

Одного вечора перекладачка запросила його сходити прогулятися містом разом з її 32-річною подругою Іриною. Жінка виявилася переселенкою з Донецька і одразу впала в око британцеві.

"Вона відразу розповіла мені про два попередні шлюби і про те, чому вона не хотіла знову виходити заміж за українця", - говорить Джеймс.

Не зважаючи на різницю у віці в 20 років, пара почала зустрічатися. Щоправда, довелося постійно брати із собою перекладача, бо жінка не говорила англійською. Перекладачка - подруга Юлія брала зарплату до 150 доларів США (107 фунтів стерлінгів) на день.

На фото перекладачка Юлія і Ірина

Коли Джеймс від'їздив, пара листувалася у Viber.

"Ви подарували мені справжню казку. І велике спасибі за це ... Я вірю в вас. Просто ви можете подарувати мені це щастя. Я люблю вас", - йдеться в одному повідомленні, яке Ірина надіслала Джеймсу.

Протягом наступних півроку пара бачилася, коли Джеймс приїжджав до Одеси. Були дорогі страви та вечори в Оперному театрі. Але до близкості і поцілунків справа не доходила - перекладачка Юлія завжди була поруч, і Ірина сказала йому, що не вірила в секс до шлюбу.

"Я подумав:" Це дуже високий моральний стандарт ", - говорить Джеймс. "Її, очевидно, виховували дуже добре".

Шахрайство з "квартирними" грошима

За вісім місяців до весілля пара влаштувала заручини на шикарній віллі "Отрада" з краєвидом на море. Це був листопад 2016 року через 11 місяців після їхнього першого побачення. Іноземець почав платити Ірині за уроки англійської мови.

Через бюрократичні затримки у посольстві, що ускладнювали виїзд Ірини до Британії, Джеймс вирішивши переїхати в Україну і розпочати нове життя з коханою жінкою. Він звільнився з роботи і продав свій будинок, і вони з Іриною почали шукати спільне житло в Одесі.

"Збиралися купувати житло, - каже він, - тому що це надавало свого роду постійності відносинам. Мої друзі у Великобританії вважали, що це великий крок, але вони раділи за мене, що у мене є майбутнє".

Насправді проблеми Джеймса тільки починалися.

Переказ грошей з Великобританії в Україну не простий - існує обмеження щодо розміру переказу. Ірина запропонувала незвичну домовленість щодо переказу його 200 тисяч доларів (141 тисяч фунтів стерлінгів) "квартирних" грошей в Україну. Замість того, щоб надіслати гроші на особистий рахунок Ірини, Джеймсу сказали, що він повинен покласти гроші на рахунок компанії її подруги Христини, організаторки весіль. Незважаючи на деякі сумніви, Джеймс переслав гроші Христині. Коли сума коштів надійшла в Україну, речі набули сюрреалістичного повороту.

Ірина оголосила Джеймсу, що банк видасть гроші лише за умови законного шлюбу з Христиною. Це було б формальним завданням, яке було б виконано всього за 10 хвилин у РАГСі, а пізніше все б скасували. Тепер Джеймс опинився у складній ситуації - Ірина погрожувала відмовитись від весілля, якщо гроші банк не віддасть і вони не придбають житло.

"Мені сказали, що розлучитися з Христиною, а потім повторно одружитися з Іриною буде легко", - говорить Джеймс.

Весілля з Іриною було заплановане на 11 липня, а у п’ятницю, 10 липня 2017 року, за заохоченням своєї нареченої Ірини, Джеймс одружився з організаторкою весілля Христиною Стаховою.

На фото організаторка весіль Христина

Гроші банк віддав, і того самого дня Христина та Ірина оголосили, що всі 200 тисяч доларів були витрачені на квартиру. Пізніше чоловік виявить, що нове житло насправді коштувало лише 60 тисяч доларів (42 310 фунтів стерлінгів), і воно було не лише його, а спільною власністю із законною дружиною (організатором весілля) Христиною.

"Я був таким ідіотом", - пізніше скаже Джеймс.

Фейкове весілля з підставними "батьками" та "гостями"

Наступного дня після одруження з Христиною Джеймс мав "одружитися" з Іриною задля оточуючих, бо жінка начебто запросила рідних, а після того що сталося, "не хотіла виглядати в їхніх очах повією". Весілля обійшлося у 20 тисяч доларів і цю суму оплатив Джеймс. Зараз чоловік розуміє, що все, що стосується весільного прийому, було аферою.

Ціни були завищені, 60 гостей, швидше за все, заплатили за те, щоб бути там, навіть "матір'ю" Ірини виявилася мама-перекладачки Юлії. Британець упевнений, що був єдиним відвідувачем, хто вважав це дійство справжнім.

На той момент Джеймс цього не знав, але його наречена Ірина вже мала чоловіка. Офіційні записи, свідчать, що вона одружена з Андрієм Сиковим з серпня 2015 року, за три місяці до зустрічі з Джеймсом.

У планувальниці весіль Христини також був чоловік, якого звали Денис, але він, мабуть, знав про аферу. Записи показують, що Христина розлучилася з Денисом за три тижні до того, як вона підписала документ про одруження з Джеймсом. Після того, як шахрайський шлюб закінчився, вона знову вийшла заміж за Дениса.

Увечері на весільному прийомі, перед тим, як мала відбутися шлюбна ніч, Джеймса напоїли і він відключився. У цьому він звинувачує підставну "матір" нареченої. Весілля для Джеймса закінчилося у лікарні. Ірина відмовилася їхати з ним, а наступного дня звинуватила його в тому, що він напився і принизив її на очах у її сім'ї.

Протягом наступних кількох тижнів Ірина трималася на відстані, кажучи, що вона потрапила до лікарні, але оскільки він не її офіційний чоловік, то його до неї у палату не пустять.

Джеймс все-таки перерахував їй понад 12 тисяч доларів (8460 фунтів стерлінгів) на її "медичні витрати".

Очі на аферу відкрив доброзичливий українець

Зрештою божевілля припинилося. Втрутився доброзичливий українець і повідомив Джеймсу, що реальна вартість його квартири складає лише 63 тисячі доларів (44 632 фунтів стерлінгів) - на 140 тисяч доларів (98 730 фунтів стерлінгів) менше, ніж він заплатив.

Джеймс нарешті зрозумів, що жінки обдурили його на 250 тисяч доларів, тобто на дві третини його життєвих заощаджень.

"Це виходить за межі рівня людського розуміння того, що всі ці люди поводились так", - говорить постраждалий іноземець.

Правоохоронці сміялися в обличчя

Джеймс має намір повернути свої гроші і добитися справедливого покарання для шахраїв. Втім, в Україні він зіткнувся з неадекватністю українського правосуддя.

"У мене були всі банківські документи для переказів та повідомлення Viber між нами", - говорить він. "Я був упевнений, що з цим розберуться. Чотири рази він звертався до одеської поліції, розповідаючи про те, що сталося, та надавав зібрані докази. Часом вони сміялися мені в обличчя", - сказав він.

Ірину та Христину допитали, але відпустили і звинувачень не висунули.

Єдиним позитивним моментом стало те, що одруження Джеймса з Христиною визнали фальшивим і він став єдиним власником придбаної квартири Він також найняв приватного детектива для ведення цієї справи.

Джеймс пережив занадто багато, щоб сподіватися. Зараз він отримав ще одну благодійну роботу і намагається рухатися далі. Джеймс каже, що він вирішив розповісти в ЗМІ свою історію, щоб попередити інших, хто спокушається шукати кохання в Україні.

Нагадаємо, що 62-річна жителька Ратнівського району Волинської області втратила майже 43,5 тис. гривень, коли намагалась продати через Інтернет засоби для догляду за волоссям.

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