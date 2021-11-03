Фейкові COVID-сертифікати та водійські права: 17-річний харків'янин підробив застосунок "Дія"

На Телеграм-бот і канал юного зловмисника, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб.

У Харкові 17-річний юнак розробив фейковий застосунок "Дія" і продавав підроблені е-документи.

Про це інформує Кіберполіція.

На віддаленому сервері хлопець створив сайт, який з мобільного телефону виглядав як оригінальний застосунок "Дія". Після отримання грошей юнак надавав користувачам посилання на свою розробку через бот у месенджері. За цим посиланням громадяни могли власноруч створити документи, які відображалися у підробленій "Дії".

За 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", за 300 грн — оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн — фальшиве посвідчення водія.

Крім цього, вебплатформа генерувала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

На Телеграм-бот і канал юного зловмисника, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Кіберполіція встановлює осіб, які скористалися цими послугами.

Хакерові загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

"Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", — зазначив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, що тиждень тому у Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який створив фейкову копію застосунку "Дія". Йому запропонували стажування у Мінцифри.

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