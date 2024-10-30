Фейкові листи нібито від податкової: бухгалтерів попередили про хакерську атаку

У Держспецзв'язку повідомили про нову хвилю кібератак на бухгалтерів українських підприємств через фейкові листи від ДПС.
В Україні бухгалтери, які користуються системами дистанційного банківського обслуговування, стали жертвами кібератаки.
Про це повідомили у Держспецзв'язку.
Сьогодні виявлено нову хвилю фішингових атак, націлених на бухгалтерів українських підприємств. Зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.
Листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс, де розміщено архів. Відкриття цього архіву може призвести до встановлення шкідливої програми на комп'ютер, що дозволить зловмисникам отримати віддалений доступ до системи.
В окремих випадках час від ураження до викрадення коштів може бути менше години.
Нагадаємо, хакери уразили 33 російських сайти на честь 33-ї річниці Незалежності України.
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