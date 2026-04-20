Фейкові листи від Буданова — в Офісі президента попередили українців

ОП попередив про фейкові листи від імені Буданова / © pexels.com

Шахраї почали розсилати фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Один із таких листів отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас.

«Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу президента "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на батьківщину», — повідомили в ОП.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Буданову.

Інформацію про кібершахрайство вже передали до відповідних правоохоронних органів. В ОП закликали ретельно перевіряти відправників електронних листів і не довіряти сумнівним адресантам.

Нагадаємо, у месенджерах активізувалося шахрайське розсилання повідомлень про нібито виплату 8800 грн допомоги від Організації Об’єднаних Націй під час війни та про компенсації 3100 грн на людину від «Укренерго».