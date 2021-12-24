Фейкові паспорти і довідки про вакцинацію: на Закарпатті шахраї продавали по 500 підробок в день

Фейкові паспорти і довідки про вакцинацію: на Закарпатті шахраї продавали по 500 підробок в день

Окрім "ковідних" документів, фігуранти підробляли водійських посвідчення, ID-картки громадян України та країн ЄС.

Правоохоронці викрили в Ужгороді Закарпатської області групу осіб, яка виготовляла і продавала підроблені документи. У день правопорушники реалізовували близько 500 фальшивок.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Виявити шахраїв правоохоронцям вдалося тавдяки тому, що у міжнародному пункті пропуску "Тиса" затримали 27-річного мешканця Великоберезнянщини, який показав прикордонникам сертифікат про вакцинацію з явними ознаками підробки.

Працівники закарпатської поліції одразу ж розпочали розслідування, а проти чоловіка порушили кримінальну справу.

Під час розслідування оперативникам вдалося встановити, що до виготовлення вилученої підробки причетна група осіб в Ужгороді. Правоохоронці дізналися адреси, де зловмисники облаштували свої офіси.

"В результаті, вчора, 23 грудня, и було проведено обшуки за місцем здійснення незаконної діяльності. Під час слідчих дій з’ясувалося, що окрім підробки "ковідних" документів, фігуранти пропонували свої послуги і з виготовлення водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, ID-карток громадян України та країн Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що зловмисники друкували та продавали не менше 500 підроблених сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів в день. Масштаби поширення інших незаконних документів наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області за фейковий "ковід"-сертифікат засудили чоловіка на рік обмеження волі.

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