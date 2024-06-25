"Фейкові" співробітники ТЦК: експерт пояснив, чи можуть носити військову форму цивільні та чому це погано

На його думку, ускладнення носіння військової форми і камуфляжу з нею схожою, не військовими, у воєнний час має бути гранично жорстким.

В Україні набирає обертів проблема, пов’язана з так званими “фейковими” співробітниками ТЦК. В нашій державі військову форму носять, зокрема, люди, які не мають відношення до Збройних Сил.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“В Україні у 2014 році склалася ситуація, що значну частину екіпірування солдатам спочатку частково, але закуповували волонтери. І, що у 2014-му, що у 2024-му, піксель можна вільно купити на будь-якому ринку. А тому, з 2014 року, коли на автостоянці охоронець ходив у "варані", або в нього одягали цілу охоронну агенцію аля гопконтора нашого району, нічого не змінилося і станом на 2024-й. Особливо 2024-й, коли переодягненими в камо можуть бути не просто місцеві братки-борцухи, що нудьгують за 1990-м, а й диверсійні групи”, - наголосив Олександр Коваленко.

На його думку, ускладнення носіння військової форми і камуфляжу з нею схожою, не військовими, у воєнний час має бути гранично жорстким.

“І окремо, якщо до вас підходять люди нібито у військовій формі і просять пред'явити документи, запам'ятайте кілька важливих речей, щоб не стати жертвами розлучення: документи можуть вимагати до перевірки лише поліцейські, які супроводжують співробітників ТЦК; співробітники ТЦК – це кадрові військові з відповідним званням. Звання та ранг відображені на погоні, що розміщується на грудях статутного однострою. Для особливо уважних погонів може розміщувати і рід військ, до яких належить військовослужбовець; ви маєте право попросити співробітника ТЦК представитися та пред'явити документ, що підтверджує його особу та звання. Співробітник ТЦК може забути наліпити погон, ми всі люди, але посвідчення він не забуде, перед виходом на роботу”, - зазначив Коваленко.

Він також додав, що в нашій державі повинно відбутися врегулювання носіння камуфляжу цивільними.

“З 2014 року я як цивільна особа жодного разу не одягав камуфляж, де б я не був, де б не знаходився. Не будучі кадровим військовим, не дивлячись на постійне оточення та спілкування з військовими, я вважаю недозволеним та неповажним носити форму, згідно з якою ти зобов'язаний, але не виконуєш відповідних функціональних обов'язків”, - акцентував військовий експерт.

Нагадаємо, що чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів від дня набуття чинності нового закону про мобілізацію.

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