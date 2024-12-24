Фіцо відмовився від компенсації словакам збитків через припинення транзиту газу РФ – Зеленський

Вочевидь, для Фіцо важливішою є співпраця з Кремлем, а не з Єврокомісією.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що пропонував Словаччині ​​компенсацію збитків від російського транзиту. Натомість прем'єр Роберт Фіцо відмовився.

Про це написав глава держави Володимир Зеленський.

Він наголосив: українці борються за життя, натомість Фіцо бореться за гроші, і наврядчи гроші за Словаччину. Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на особисту вигоду.

"Ми запропонували йому (Фіцо – ред.) рішення щодо можливої ​​компенсації словакам, зокрема словакам, збитків від російського транзиту, а також альтернативи для транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на вимогу Єврокомісії. Ми були готові це зробити. Фіцо не хотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому Москва чомусь вигідніша", – констатував український лідер.

"Всі в Європі розуміють чому. Немає нікого, хто не розуміє", – акцентував лідер.

Раніше Зеленський відреагував на візит Фіцо до Путіна. Президент України застеріг, що це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи.

Читайте також: