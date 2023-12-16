Фігурант скандального розслідування Тишлек знову виконує обов’язки заступника голови Нацполіції – ЗМІ

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків, знову повернувся до роботи.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

Посадовець був фігурантом журналістського розслідування щодо ймовірних зв’язків із Росією.

"У МВС повідомили, що заступник голови Національної поліції Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків з 28 жовтня до 28 листопада на час проведення службового розслідування. 29 листопада Тишлек повернувся до виконання службових обов’язків. Одночасно з цим, Тишлеку змінено розподіл обов’язків та виключено координацію та спрямування діяльності підрозділів кримінальної поліції", - розповіли журналісти.

Правоохоронці також додали, що комісія, яка проводила службове розслідування не встановила "фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека Д. П. з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні".

Також у МВС зазначили, що у них немає підстав для перевірки Тишлека на поліграфі, а з власної ініціативи він такого бажання не висловлює.

"Водночас інформуємо, що висновок стосовно встановлення підстав для звільнення з посади Тишлека Д.П. можливо зробити після отримання результатів розгляду матеріалів службового розслідування у НАЗК та ДБР", - резюмували у МВС.

Нагадаємо, у жовтні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із заступником Нацполіції Дмитром Тишлеком через нібито його зв’язки із Росією і тимчасово відсторонив його.

За даними ЗМІ, дружина Тишлека, Олександра Балакай навіть після повномасштабного вторгнення не позбулася паспорта Росії і їздила до РФ та тимчасово окупованого Криму з паспортом країни-агресорки.

Згодом Ігор Клименко прокоментував наявність у дружини Тишлека паспорта РФ і заявив, що він "не є підставою для звільнення Тишлека".

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