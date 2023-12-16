Фігурант скандального розслідування Тишлек знову виконує обов’язки заступника голови Нацполіції – ЗМІ

Раніше журналісти писали про ймовірні зв’язків Дмитра Тишлека із Росією.
Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків, знову повернувся до роботи.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит Цензор.НЕТ.
Посадовець був фігурантом журналістського розслідування щодо ймовірних зв’язків із Росією.
"У МВС повідомили, що заступник голови Національної поліції Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків з 28 жовтня до 28 листопада на час проведення службового розслідування. 29 листопада Тишлек повернувся до виконання службових обов’язків. Одночасно з цим, Тишлеку змінено розподіл обов’язків та виключено координацію та спрямування діяльності підрозділів кримінальної поліції", - розповіли журналісти.
Правоохоронці також додали, що комісія, яка проводила службове розслідування не встановила "фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека Д. П. з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні".
Також у МВС зазначили, що у них немає підстав для перевірки Тишлека на поліграфі, а з власної ініціативи він такого бажання не висловлює.
"Водночас інформуємо, що висновок стосовно встановлення підстав для звільнення з посади Тишлека Д.П. можливо зробити після отримання результатів розгляду матеріалів службового розслідування у НАЗК та ДБР", - резюмували у МВС.
Нагадаємо, у жовтні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із заступником Нацполіції Дмитром Тишлеком через нібито його зв’язки із Росією і тимчасово відсторонив його.
За даними ЗМІ, дружина Тишлека, Олександра Балакай навіть після повномасштабного вторгнення не позбулася паспорта Росії і їздила до РФ та тимчасово окупованого Криму з паспортом країни-агресорки.
Згодом Ігор Клименко прокоментував наявність у дружини Тишлека паспорта РФ і заявив, що він "не є підставою для звільнення Тишлека".
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