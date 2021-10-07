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Фігуранту справи про напад на журналістів "Схем", який напередодні втік з банку, вручили підозру вдома

Фігуранту справи про напад на журналістів "Схем", який напередодні втік з банку, вручили підозру вдома

Володимир Пікалов та Євген Мецгер / "Схеми"

Місцеперебування ще однієї службової особи банку, стосовно якої також складено повідомлення про підозру, встановлюється.

Одному з фігурантів справи про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" вручено повідомлення про підозру. 

Про це у четвер, 7 жовтня, поінформувала пресслужба Київської міської прокуратури.

"За погодження Голосіївської окружної прокуратури міста Києва органом дізнання Голосіївського управління поліції вручено повідомлення про підозру одній з службових осіб банку за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За словами речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець, підозру вручили сьогодні за місцем проживання у присутності адвоката разом із повістками з викликами до органу слідства, пише "Українська правда".

За даними джерела видання в правоохоронних органах, йдеться про директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалова, який напередодні уникнув вручення підозри, прослизнувши з місця роботи через інший вихід.

Місцеперебування голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера стосовно якого також складено повідомлення про підозру, встановлюється.

Нагадаємо:

  • Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.
  • Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.
  • Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".
  • На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.

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