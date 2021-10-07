Фігуранту справи про напад на журналістів "Схем", який напередодні втік з банку, вручили підозру вдома

Фігуранту справи про напад на журналістів "Схем", який напередодні втік з банку, вручили підозру вдома

Місцеперебування ще однієї службової особи банку, стосовно якої також складено повідомлення про підозру, встановлюється.

Одному з фігурантів справи про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" вручено повідомлення про підозру.

Про це у четвер, 7 жовтня, поінформувала пресслужба Київської міської прокуратури.

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"За погодження Голосіївської окружної прокуратури міста Києва органом дізнання Голосіївського управління поліції вручено повідомлення про підозру одній з службових осіб банку за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За словами речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець, підозру вручили сьогодні за місцем проживання у присутності адвоката разом із повістками з викликами до органу слідства, пише "Українська правда".

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За даними джерела видання в правоохоронних органах, йдеться про директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалова, який напередодні уникнув вручення підозри, прослизнувши з місця роботи через інший вихід.

Місцеперебування голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера стосовно якого також складено повідомлення про підозру, встановлюється.

Нагадаємо:

Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.

під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи. Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис , на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.

, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали. Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.

Новини України: голова правління "Укрексімбанку" склав повноваження

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