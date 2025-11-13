Виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко / © Telegram / Схеми

Виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко від березня 2025 року також працює адміністратором у компанії-виробнику ракет «Фламінго» Fire Point. Завдяки цьому Фурсенко отримав відстрочку та не раз виїжджав за кордон.

Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду 12 листопада заявила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Суспільне».

Прокурорка САП розповіла, що Фурсенко володіє закордонними паспортами та неодноразово виїжджав за межі України — від січня 2018 року до серпня 2025-го він здійснив 26 закордонних поїздок, зокрема й під час дії воєнного стану.

Прокурорка зауважила, що Фурсенко офіційно працевлаштований у компанії Fire Point, де отримав відстрочку від мобілізації. У суді також було наведено фрагмент телефонної розмови, у якій він прямо повідомив про це своїй дружині. Згідно з офіційними документами підприємства, чоловік працює там від 19 березня 2025 року на посаді адміністратора.

«Таким чином, враховуючи майновий стан і обставини злочину, ми вважаємо обґрунтованим наявність ризику переховуватися від органу досудового розслідування», — наголосила прокурорка.

Вона зазначила, що існують підстави для обрання для Фурсенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою через ризики втечі від слідства та суду. За словами прокурори, підозрюваному загрожує покарання у вигляді від 7 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, під час цього ж засідання ВАКС обрав запобіжний захід Фурсенку — тримання під вартою до 8 січня з правом внесення застави у 95 млн грн.

За даними слідства, Фурсенко виконував функції бухгалтера у «бек-офісі з легалізації коштів». На так званих «плівках НАБУ» його згадують під прізвиськом «Рьошик». Як стверджують детективи, на оприлюднених аудіозаписах чоловік скаржився на необхідність переносити коробку з 1,6 млн дол. готівкою. Сам Фурсенко під час судового засідання заявив, що у сумках, які зафіксували камери НАБУ, були не гроші, а пляшки вина, оскільки він нібито займається його продажем.

До слова, у серпні видання The Kyiv Independent писало, що НАБУ перевіряє компанію Fire Point щодо можливого завищення цін на дрони для Міноборони. Журналісти зазначали, що представники компанії нібито пов’язані з бізнесменом Тимуром Міндічем — також нині фігурантом «плівок НАБУ». У НАБУ спростували інформацію про перевірку Fire Point. А згодом головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що Міндіч не має жодного впливу на діяльність компанії та не є її співвласником.