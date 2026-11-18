Генерал СБУ Дука виступив на засіданні ТСК

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До Київської міської державної адміністрації на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради завітав генерал-майор СБУ Сергій Дука, який є фігурантом у справі НАБУ та САП «Карфаген-2».

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Неллі Ковальська з місця подій.

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Що заявив Сергій Дука на засіданні ТСК про НАБУ

Нещодавно Дука покинув слідчий ізолятор після внесення застави розміром 65 мільйонів гривень. Своєї причетності до інкримінованих правопорушень посадовець не визнає. Водночас детективи НАБУ та прокурори САП закидають йому покривання діяльності наркокартелю й мережі шахрайських колцентрів.

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Першою реплікою генерала під час виступу перед парламентською комісією стали слова:

«Не було ніякої вказівки минулого року працювати по НАБУ».

Також Сергій Дука прокоментував взаємини між антикорупційними органами та спецслужбою, заперечивши її вплив на законотворчі процеси:

«Служба безпеки України не мала жодного стосунку до змін у законі чи до ухвалення нового закону. Служба безпеки в цьому участі не брала. Тому я вважаю, що немає ніякого конфлікту між НАБУ і САП. У них своя робота, у нас своя робота. Ми її виконуємо, вони її виконують. Але питання в тому, як вони її виконують, для чого і з якою метою».

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Заява Дуки про очільника НАБУ Семена Кривоноса

За словами Сергія Дуки, його підрозділ супроводжував матеріали, які згодом озвучив генеральний прокурор. Перше з двох проваджень стосується уникнення Семеном Кривоносом кримінальної відповідальності за підкуп виборців-студентів у минулому.

Як стверджує генерал-майор СБУ, для звільнення від покарання Кривонос використав фіктивний запис про батьківство.

«Щоб уникнути кримінальної відповідальності, йому хтось підказав, що треба знайти малолітню дитину, неповнолітню. Йому допомогла там його знайома знайти. Вони внесли ці відомості в РАЦС. Тобто була жінка, була дитина без батька, вони внесли його батьком… Потім, на підставі цього, він уникнув кримінальної відповідальності», — каже Дука.

За словами Дуки, факт вчинення злочину щодо підкупу виборців був зафіксований, однак Кривоноса звільнили від відповідальності за амністувальними обставинами. Надалі, маючи цей документ, він брав участь у конкурсах на державні посади — зокрема на митницю, у ДАІ, а згодом очолив Національне антикорупційне бюро.

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Під час засідання члени ТСК уточнили, коли саме СБУ стало відомо про ці обставини та чи був цей пошук цілеспрямованим «копанням» під очільника НАБУ.

Дука повідомив, що інформацію отримали орієнтовно наприкінці літа або восени 2025 року — вже після липневих подій навколо законопроєкту про НАБУ і САП та резонансних обшуків. Він заперечив, що робота велася персонально проти Кривоноса, пояснивши це стандартними обов’язками свого підрозділу.

На запитання, чи шукали компромат саме на директора бюро, генерал-майор відповів:

«Ні, це по співробітниках НАБУ, тому що в мене в підрозділі є функціонал — співробітники НАБУ. Тобто питання контррозвідки, вчинення корупційних та інших злочинів».

Члени комісії звернули увагу на хронологічну невідповідність: Семен Кривонос очолив НАБУ 6 березня 2023 року, Сергій Дука керував відповідним підрозділом СБУ ще від 2022 року, проте інформація про стару справу Кривоноса з’явилася лише у серпні 2025-го.

Дука пояснив таку затримку специфікою контррозвідувальної роботи та закритістю даних.

Звинувачення у політичному тиску та «медійному піарі»

Сергій Дука заявив, що сьогодні антикорупційні органи використовуються як інструмент політичного впливу на керівництво країни, а їхні гучні викриття не мають реального судового результату:

«Я хочу наголосити, що на цей час антикорупційні органи стали важелем політичного впливу на вище керівництво держави. Про це я вже говорив після виходу із СІЗО. Тому що всі добре зрежисовані фільми — вони нічим не закінчуються. Для держави жодного немає зиску з цього».

Дука також звернув увагу на репутаційні втрати України на міжнародній арені через таку публічність, чим, за його словами, активно користується російська пропаганда. Представник СБУ протиставив щоденну роботу поліції, ДБР та спецслужби гучним медійним кампаніям антикорупціонерів.

Справи проти оточення Зеленського

Окремо Сергій Дука торкнувся теми про нібито причетність оточення та родини президента до кримінальних проваджень. Він закинув антикорупційним органам затягування процесуальних рішень заради вибору вигідного політичного моменту:

«На постійній основі в медіа з’являється інформація, що якесь близьке оточення президента, його родина проходять у матеріалах якихось справ… А якщо вони проходять, чому не ухвалено процесуальні рішення? А коли вони будуть ухвалені? В який саме момент переговорної позиції для України це буде використано?»

На завершення цієї частини виступу Дука висловив жаль, що на засіданні ТСК відсутні очільники САП та НАБУ Олександр Клименко і Семен Кривонос, зазначивши, що розмова з ними була б цікавою.

Справа НАБУ та САП «Карфаген»: головне

Нагадаємо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію, учасники якої налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів задля прикриття нелегального бізнесу.

Очолював угруповання раніше судимий чоловік на прізвисько «Кримінал», який об’єднав зусилля з очільником транснаціонального наркокартелю «Хімпром» «Мексиканцем» і залучив до злочинів чинних високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Завдяки правоохоронному прикриттю угруповання забезпечувало безперебійну роботу щонайменше 52 шахрайських колцентрів із тисячами працівників, які щодня ошукували громадян. Стандартний розмір щомісячного хабаря становив 7000 доларів з одного колцентру, а кошти перераховували в криптовалюті на спеціальні гаманці силовиків для уникнення обшуків.

Окрім шахрайства, зловмисники займалися збутом наркотиків через магазини U420, виготовленням фальшивих євро у спеціально обладнаному цеху, а також замовними викраденнями людей, катуваннями та вимаганням мільйонів доларів у підвалах. Для уникнення відповідальності учасники групи використовували витік службової інформації з баз даних і камер відеоспостереження, який забезпечували корумповані силовики.

Важливу роль у функціонуванні організації відігравав високопосадовець СБУ генерал-майор «Акім», який розв’язував проблемні питання у своєму відомстві та в прокуратурі, допомагав уникнути арештів майна й організовував потрібні контакти. За свої послуги та усунення перешкод співробітники СБУ впродовж кількох місяців отримали мільйони у криптовалюті USDT.

Навіть попри спроби угруповання маскувати діяльність, заморожувати роботу колцентрів під час перевірок та впливати на суди через корумпованих поліцейських, антикорупційні органи викрили всю вертикаль цього угруповання. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Чим займався Дука під час обшуків у нього

Нагадаємо, 4 листопада близько 05:30 ранку під час спроби провести обшук у помешканні генерала СБУ Сергія Дуки у межах справи «Карфаген» детективи НАБУ зіткнулися зі збройним опором його охорони. За даними прокурора САП Миколи Карася, озброєні люди навели на детективів лазерні вказівники і близько двох годин не пускали правоохоронців усередину, прикриваючись постановою про вжиття заходів безпеки.

Штучно створену затримку підозрюваний використав для знищення речових доказів. Зокрема, за час блокування входу Сергій Дука сокирою потрощив власні мобільні телефони, що згодом виявили та зафіксували детективи. Прокурор підкреслив, що жодна постанова про безпеку не має вищої юридичної сили за ухвалу слідчого судді на проведення обшуку.

Через перешкоджання слідчим діям Державне бюро розслідувань за заявою НАБУ відкрило кримінальне провадження за статтею про опір працівникам правоохоронних органів. Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюють усі обставини інциденту.

Генерала СБУ підозрюють у причетності до злочинної організації, яка забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу. Сам підозрюваний під час судового засідання відкинув звинувачення у затягуванні процесу, переклавши відповідальність за затримки на прокурорів САП, а питання щодо причин відводу судді переадресував своїм адвокатам.

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