Яйця для ЗСУ по 17 грн: фігуранти корупційної схеми вийшли з-за ґрат

Фігуранти справи вийшли з-за ґрат / © Pixabay

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Затримані у справі про постачання яєць по 17 грн для військових, серед яких були представники Міноборони та бізнесу, наразі перебувають на волі.

Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Ранок.LIVE.

«Я згадала і справу про яйця по 17 гривень, я згадала і справу Гринкевичів. Ви знаєте, що вони вийшли з в’язниці? Гринкевичі вийшли з в’язниці? Не Гринкевичі, а яйця по 17. Ніхто на цю новину навіть не звернув уваги. Це було буквально 2 місяці тому, якщо не помиляюсь. Цікавий факт. І водночас чомусь він так досить тихо вийшов, бачите, не всі про це знали», — розповіла вона.

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Скандал із яйцями по 17 гривень

У січні 2023-го журналісти викрили, що Міністерство оборони закуповувало продукти за цінами, які значно перевищували ринкові. Найбільший резонанс викликала інформація про яйця — державі їх продавали по 17 гривень за штуку, тоді як на ринку вони коштували близько 7 гривень.

Після публічного резонансу до розслідування підключилися ДБР та СБУ. Вони викрили організовану злочинну групу з п’яти осіб. До неї входили представники компаній-постачальників та військовослужбовці, відповідальні за забезпечення однієї з частин. Слідство встановило, що вони підробляли документи, вказуючи фіктивне постачання продуктів. Підозрюваним інкримінували розтрату державного майна. Згідно з Кримінальним кодексом, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Скандал призвів до кадрових змін. Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Крім того, був звільнений директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Згодом його ім’я внесли до державного реєстру корупціонерів.

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