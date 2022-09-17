Фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ: у Миколаєві затримали зрадника

У Миколаєві правоохороні викрили місцевого мешканця, який співпрацював з російськими окупантами.

Правоохоронці встановили, що чоловік мав антиукраїнську позицію. Саме тому добровільно погодився на пропозицію представника військової розвідки країни-агресорки Росії допомагати ворогові. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прихильник "руского міра" за допомогою прихованої відеокамери, вмонтованої у салоні власного автомобіля, фіксував переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ, військової техніки іноземного зразка, місця проживання іноземних інструкторів, їх передислокацію на півдні країни. Зібрані дані зрадник передавав своєму куратору через закриті канали зв’язку.

У підозрюваного провели обшуки. У нього вилучили мобільні термінали, комп’ютерну техніку та засоби для прихованого відеозапису з картками пам’яті, які містять докази його злочинної діяльності та приналежності до агентурної мережі військової розвідки.

Як повідомлялося, у Миколаївській області тривають контрдиверсійні заходи. Майже щодня в області виявляють зрадників та прихильників путінських військ. Днями вдалося затримати "шукача" американських РСЗВ HIMARS.

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