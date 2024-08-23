Фіксував наслідки атак та "зливав" локації Сил оборони: в Одесі викрили агента РФ

Одесит відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості.

Правоохоронці викрили агента РФ, який "зливав" локації Сил оборони та фіксував наслідки подвійного ракетного удару по Одесі.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що житель Одеси займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб РФ. За вказівками російських кураторів він збирав інформацію про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України, а також вивчав суспільно-політичну обстановку в Одесі та області.

Також підозрюваний фіксував наслідки ворожих ударів по обласному центру.

Як стало відомо, він передав ворогу відомості щодо результатів подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок ворожої атаки тоді загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення.

"Одесит відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості. У своїх висловлюваннях він неодноразово принижував національну честь та гідність українців, розпалював національну ворожнечу та ненависть, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України", - вказано в повідомленні.

Під час обшуку виявлено мобільний телефон, в якому містилось листування з російським куратором та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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