"Фіксуємо багато порушень": Умєров повідомив про незаплановані перевірки ТЦК

Наразі Міноборони проводить незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах.

Міністерство оборони України проводить незаплановані перевірки роботи центрів комплектування та соціальної підтримки та виявляє багато порушень.

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Про це повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - написав міністр.

Крім того, міністр висловив вдячність співробітникам Службі безпеки України, Держбюро розслідувань та генпрокурору "за злагоджену кооперацію та професійну роботу".

Умєров додав, що команда міністерства наразі проводить незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ТЦК зупинили на пробіжці депутата Верховної Ради.

Крім того, ми раніше інформували, що на Львівщині працівники ТЦК вручили повістки під час засідання міськради.

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