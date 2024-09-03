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Фіксується активність ворожої тактичної авіації - ПС ЗСУ

Фіксується активність ворожої тактичної авіації - ПС ЗСУ

Потурбуйтеся про власну безпеку

Перебувайте в укриттях.

Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні. 

Наразі група "шахедів" спостерігається у  Полтавській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Додамо, що 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

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