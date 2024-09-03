Перебувайте в укриттях.
Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Наразі група "шахедів" спостерігається у Полтавській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.
Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху.
Додамо, що 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.
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