Фіктивне бронювання: правоохоронці викрили інженера, який два роки підробляв документи

Провідний інженер енергетичного підприємства, яке належить до критичної інфраструктури, за інформацією правоохоронців, оформлював липове бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомило ДБР.

Зловмисник, маючи доступ до наказів Мінекономіки, відповідно до яких приймались рішення щодо бронювання військовозобов’язаних, виготовляв липові витяги з відповідних наказів. До них він вносив недостовірні відомості, що ці громадяни нібито працюють на різних ДП критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців.

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Він також виготовляв підроблені документи щодо належності того чи іншого підприємства до категорії критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також щодо бронювання їх працівників.

"Встановлено, що були підроблені документи стосовно працівників 12 підприємств, загалом щодо 454 громадян. Залежно від складності "послуга" коштувала від $200 до $2000 доларів США", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала вісьмох осіб, причетних до спроби зриву мобілізації в країні. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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