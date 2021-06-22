Фіктивні фірми переправляли наркотики під виглядом будматеріалів: Нацполіція вилучила 235 кіло героїну

Фігурантам готується повідомлення про підозру в незаконному перевезенні, збуті та контрабанді наркотичних засобів.

Правоохоронці України та Молдови ліквідували великий канал постачання героїну з Ірану в Європу. Вилучено понад 200 кілограмів наркотику.

Про це у вівторок, 22 червня, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

"235 кілограмів вилученого героїну на понад 10 млн євро, сім учасників транснаціональної групи наркодилерів затримали - це результат спільної спецоперації правоохоронців України і Молдови. Потужний канал поставки героїну з Ірану до країн Євросоюзу ліквідовано", - написав він.

Зазначено, що зловмисники діяли за ретельно продуманою схемою: створили кілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів.

"Героїн маскували в муляжах - пустотілих цеглинах. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну в Молдову, де наркодилери орендували цілий склад для розфасовки "товару". Потім цей героїн мав потрапити на "чорний ринок" Євросоюзу", - додав глава Нацполіції.

Своєю чергою в Офісі генпрокурора зазначили, що фігурантам готується повідомлення про підозру в незаконному перевезенні, збуті та контрабанді наркотичних засобів (ч.2 ч.307, ч.2 ст.305 КК України).

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