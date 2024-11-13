Фіктивне розлучення та опіка: ДБР викрило схему уникнення мобілізації в Донецькому суді

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему уникнення від мобілізації в одному з судів Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, помічник одного з суддів, колишній правоохоронець, організував видавання фіктивних судових рішень про розлучення та позбавлення батьківських прав за $3 000. Це давало можливість чоловікам фактично на одноосібне виховання дитини до 18 років та отримання відстрочки від армії, а також можливість безперешкодного виїзду за кордон.

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12 листопада 2024 року помічникові судді було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Також ведеться розслідування можливої причетності інших судових працівників, включно з суддями та керівництвом суду.

За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів у приватному львівському університеті. Призовників зараховували на навчання поза межами ліцензованих річних обсягів, що дозволяло військовозобов’язаним оформлювати відстрочки на підставі довідок "здобувача освіти".