Фіктивний шлюб не допоміг втекти до Польщі: на кордоні викрили чергового "нареченого"

24-річний хлопець, одружившись з 34-річною жінкою з III групою інвалідності, розраховував безперешкодно потрапити за кордон.

На пукті пропуску "Ягодин", на кордоні з Польщею викрили ухилянта, який за допомогою фіктивного шлюбу хотів втекти за кордон.

Про це пише Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час оформлення пасажирів потяга "Київ-Холм" прикордонники звернули увагу на 24-річного мешканця Дніпропетровщини.

Чоловік мав намір виїхати за кордон на підставі документів про супровід особи з інвалідністю. Інспектору він надав відповідну довідку та свідоцтво про шлюб.

Довідка та свідоцтво про шлюб, які надали "молодята"

Під час перевірки документів та спілкування з "подружжям" прикордонники з'ясували, що їхній союз – фіктивний. Таким чином, одружившись із 34-річною жінкою з III групою інвалідності, чоловік розраховував безперешкодно потрапити за кордон, однак не вийшло.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) прикордонники поінформували представників Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що ухилянт "змінив стать", щоб втекти за кордон.

Також ми писали, що жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон ухилянта – сина своєї подруги.

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