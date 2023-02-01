Фіктивний шлюб за 1,5 тис. доларів: на Житомирщині викрили нову схему переправляння чоловіків за кордон

Аби потрапити за кордон, чоловік вирішив укласти фіктивний шлюб, за який мав запатити 1500 доларів.

Трьох жительок Житомирщини підозрюють в організації фіктивного шлюбу для переправлення військовозобов’язаного чоловіка через кордон.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



За даними слідства, знайома військовозобов’язаного організувала укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Вона залучила ще двох знайомих для допомоги.



За фіктивний шлюб та перетин кордону у супроводі військовозобов’язаного псевдонареченій пообіцяли 1,5 тис. доларів.



Правоохоронці викрили спільників безпосередньо під час передавання першої частини коштів. Під час обшуку в автомобілі була вилучена обумовлена частина коштів та виготовлені документи.

Фото: Офіс генерального прокурора

Трьом жителькам Житомирщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовослужбовця через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, 2022 року було викрито близько 110 злочинних груп, які організовували незаконні "мандрівки через кордон". У Державній прикордоній службі розповіли, в який спосіб українці незаконно намагаються перетнути кордон.

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