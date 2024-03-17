Фіктивний українець намагався перетнути кордон: має трьох дружин та трьох дітей – подробиці (фото)

Під час перетину кордону викрили українця, який насправді є громадянином іншої держави.

На кордоні України викрили "українця", який має трьох дружин, трьох дітей. Чоловік підробив документи, і як згодом виявилось, він – таджик.

Про це повідомили в ДПСУ.

Як розповіли прикордонники, чоловік прямував до Словаччини рейсовим автобусом через пункт пропуску "Ужгород".

На контролі разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон він надав три свідоцтва про народження дітей – громадян Таджикистану.

У ході опитування чоловік сказав, що за національністю він таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані. Там, за його словами, має двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі, і від яких має трьох дітей.

А 2022 року він приїхав до Києва та після одруження з українкою отримав громадянство України.

"Втім, перевіряючи документи багатогранного чоловіка, у свідоцтвах про народження "його" дітей прикордонники виявили ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст", - розповіли в ДПСУ.

Підроблені документи про дітей / Фото: Державна прикордонна служба України

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Підроблені документи вилучила слідчо-оперативна група. На адресу Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Нагадаємо, на кордоні затримали чоловіка у дивному спорядженні та масці (відео).

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