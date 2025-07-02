Фіктивна служба та фальшиві посвідчення УБД: викрито цинічні злочини командування батальйону

Командування батальйону організувало схему для власного збагачення / © ТСН

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Командир окремого батальйону, що дислокується в Одеській області, організував цинічну схему для збагачення під час війни. До злочинної діяльності, яка завдала збитків майже на 100 млн грн, він залучив двох своїх заступників та ще двох підлеглих.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановила військова контррозвідка Служби безпеки та слідчі Національної поліції, командування батальйону фіктивно оформлювало місцевих підприємців та своїх знайомих на службу до військової частини.

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За можливість фіктивно нести службу в армії та відповідно уникнути призову за мобілізацією потрібно було заплатити до 5 тисяч доларів США. Окрім того, такі «вояки» щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Військові посадовці також торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів, зараз вони перебувають під вартою.

© СБУ

© СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

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© СБУ

© СБУ

© СБУ

Колишньому командиру батальйону, заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили командира батальйону однієї з військових частин, який організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн гривень.