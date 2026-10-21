Фіктивне «кохання» заради виїзду: чоловік одружився з майбутньою тещею, аби потрапити до Молдови

Шлюб із тещею заради виїзду

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Прикордонники ДПСУ у пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили чергову хитрість заради незаконного перетину кордону. 37-річний чоловік намагався виїхати до Молдови у супроводі 52-річної жінки з інвалідністю, з якою оформив шлюб три місяці тому.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Чоловік одружився з майбутньою тещею, аби виїхати

На контролі подружжя переконувало прикордонників, що між ними вирують справжні почуття, а 15-річна різниця у віці не стає на заваді щирому коханню.

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Утім, детальна перевірка швидко викрила обман. Під час розмови «закохані» почали плутатися у свідченнях і плутали найпростіші факти: вони не спромоглися однаково відповісти на запитання про історію знайомства та побут.

Не витримавши розпитувань, псевдонаречений зізнався, що пасажирка є його майбутньою тещею, а шлюб вони уклали лише заради того, щоб обійти чинні обмеження на виїзд за кордон.

У результаті прикордонники відмовили чоловікові у пропуску. Окрім цього, про виявлену схему прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, направивши повідомлення про виявлення ознак злочину за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

ДПСУ: останні новини

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники Чопського загону ДПСУ за допомогою службового собаки затримали 24-річного уродженця Чечні, який без документів та поза пунктами пропуску незаконно перетнув кордон з боку Словаччини. Як з’ясувалося, раніше чоловіка примусово призвали до російської армії, звідки він згодом дезертував.

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Після втечі зі служби чоловік виїхав до Європи за підробленими документами, а пізніше вирішив нелегально потрапити до України. Затриманого порушника передадуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.

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