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Фіктивне навчання для уникнення мобілізації: Лісовий висловив жорстку позицію
Право на освіту не має бути механізмом зловживань від мобілізації.
Керівники закладів освіти мають нести відповідальність за тих, хто навчається в їхніх установах. В Україні прагнуть зробити все, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань.
Про це заявив на сторінці у Facebook Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
Це питання обговорювали на під час наради з ректорами закладів вищої освіти Львівщини за участі очільника області Максим Козицький та голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака.
«Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності,» — зазначив Оксен Лісовий.
Раніше повідомлялося, Україна щомісяця мобілізує близько 27 тисяч осіб, у той час як Росія — від 40 до 50 тисяч, оскільки її втрати значно більші. За його словами, мобілізація — це виклик кожної війни, і Україна не є винятком.
За ухилення від мобілізації або порушення правил військового обліку порушники можуть отримати не лише штраф, а й зіткнутися з такими складнощами як: обмеження певних прав, внесення до розшуку ТЦК або арешт власного майна.
В Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №13229. Чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти.