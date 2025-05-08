Фіктивні повістки та ВЛК: як працівники ТЦК наживаються на військовозобов’язаних

Корупція у ТЦК / © ТСН.ua

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У системі територіальних центрів комплектування (ТЦК) правоохоронці від початку 2025 року виявили низку корупційних схем.

За останні місяці правоохоронці розкрили кілька гучних справ: від продажу фіктивних повісток до незаконного збагачення керівників.

ТСН.ua зібрав відомі випадки незаконного збагачення працівниками ТЦК, які викликали резонанс у суспільстві.

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Автопарк з елітних авто, яким володіють родичі

Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило, що прокурор подав позов на конфіскацію майна родини колишнього чиновника на 4,85 мільйона гривень.

Йдеться про дві елітні машини — BMW X6 (2023 року) та Toyota Camry Hybrid (2022 року). Їх у 2023–2024 роках купили близькі родичі чиновника, коли він очолював районний ТЦК та виконував обов’язки керівника Харківського обласного ТЦК.

ДБР перевірило доходи родини та виявило, що такі придбання вони не могли собі дозволити легально.

Як результат, суд наклав арешт на майно. Розгляд справи триває.

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Бізнес на продажі повісток

На Одещині 24-річний військовослужбовець РТЦК та СП продавав чоловікам призовного віку фіктивні повістки. Він пообіцяв одному з військовозобов’язаних громадян документ, який дозволяв йому вільно пересуватися територією України протягом шести днів.

За це військовий-бізнесмен вимагав тисячу доларів, а згодом підвищив суму ще на дві тисячі гривень.

Згодом чоловік пропонував видавати аналогічні повістки, коли термін дії попередньої мине.

Ділка затримали правоохоронці під час отримання хабара. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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«Допомога» з уникненням мобілізації

Полтавський обласний ТЦК повідомив, що співробітниця одного з районних центрів комплектування підозрюється у вимаганні хабара.

СБУ та військова прокуратура 9 квітня 2025 року зафіксували, що жінка (цивільна працівниця) отримала 1,5 тисячі доларів від чоловіка. За попередніми даними, вона обіцяла допомогти йому уникнути мобілізації.

Мільйонер із Запорізького ТЦК

Вищий антикорупційний суд розгляне справу колишнього очільника Запорізького обласного ТЦК. Він і його родина незаконно отримали 5,5 мільйона гривень, повідомило Державне бюро розслідувань 6 травня.

Суд вирішуватиме питання конфіскації на користь держави:

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будину з земельною ділянкою;

квартири, яка оформлена на доньку;

двох авто, які оформлені на дружину;

20 тисяч доларів готівкою.

За даними слідства, родина купувала майно за готівку, хоча офіційні доходи були безготівковими. Зараз нерухомість під арештом.

Також чоловік фігурує у двох судових справах:

перша — перевищення повноважень, а саме: 2022 року безпідставно нарахував підлеглим понад один мільйон гривень військових виплат;

друга — зловживання владою: змушував підлеглих ремонтувати свою родинну нерухомість та сприяв ухиленню від мобілізації.

Оновлення даних за гроші

Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру двом військовим командування ЗСУ, які організували корупційну схему в ТЦК Києва та Волинської області. Вони пропонували за гроші «вирішити питання» з оновленням військово-облікових даних.

У січні 2025 року підполковник запропонував військовозобов’язаному чоловікові оновити дані через «своїх людей» у київському ТЦК за чотири тисячі доларів. Після сплати військовозобов’язаний пройшов процедуру, але це було незаконно.

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Для інших «клієнтів» він запропонував такий варіант — через ТЦК Волині. За дев’ять тисяч доларів він обіцяв оформити потрібні документи та казав, що сам заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання «клієнтів» на території Волині, пройде за них ВЛК.

У лютому до схеми підключився його керівник — полковник, який зв’язався з Волинським ТЦК із проханням «допомогти» за гроші.

Схемою скористалися троє військовозобов’язаних, які передали гроші двома частинами — 9 000 і 13 000 доларів. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабара.

Затриманим повідомлено про підозру у співучасті у кримінальному правопорушенні та в отриманні хабара. За це фігурантам загрожує покарання у вигляді до 10 років ув’язнення.

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Служба по «блату»

25 квітня правоохоронці затримали начальника ТЦК Чернівецької області та його підлеглого за хабар у шість тисяч доларів.

Вони обіцяли місцевому жителеві «тилову» військову службу через підроблені документи.

За даними прокуратури, фігуранти змінили категорію придатності, щоб чоловіка не призвали на фронт. Обоє отримали підозру, суд обрав запобіжні заходи.

Триває розслідування.

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Раніше ми повідомляли про скандальні випадки з мобілізацією, які викликали резонанс і критику в суспільстві.

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