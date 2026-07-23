Фіктивні розлучення і відстрочки: на Сумщині викрили гучну схему з суддями

Судді допомагали уникнути мобілізації на Сумщині / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

На Сумщині викрили двох суддів Конотопського суду, двох адвокатів і військовозобов’язаного, які підробляли судові рішення. Завдяки цим фіктивним документам чоловіки отримували відстрочку від мобілізації або звільнялися з армії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідчих, для реалізації схеми до суду подавали позови з неправдивими даними про розірвання шлюбу.

Реклама

«Підозрювані використовували судові рішення для створення фіктивних підстав для звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації. Для цього до суду подавали заяви з недостовірними відомостями про припинення сімейних відносин, самостійне виховання дітей або безвісну відсутність одного з батьків», — повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що для того, щоб справи потрапляли до «потрібних» служителів феміди, заяви неодноразово подавали та відкликали, доки автоматизована система розподілу не обирала лояльного суддю. Наразі правоохоронці встановили чотири такі епізоди.

Судді допомагали уникнути мобілізації на Сумщині / © Офіс Генерального прокурора

Зокрема, один із випадків стосується військовослужбовця, його матері-судді та її колеги. Вони оформили фіктивне розлучення і визначили місце проживання дитини з батьком, хоча той і надалі мешкав із сім’єю. На підставі цього рішення чоловіка звільнили в запас та надали йому відстрочку.

Судді допомагали уникнути мобілізації на Сумщині / © Офіс Генерального прокурора

В іншому випадку за подібною схемою відстрочку для себе оформив один з адвокатів, а ще в одному епізоді суд визнав безвісно відсутньою жінку, яка навіть не перебувала в розшуку.

Реклама

Судді допомагали уникнути мобілізації на Сумщині / © Офіс Генерального прокурора

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114–1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Крім того, військовослужбовцеві-адвокату інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України), а двом суддям — пособництво в цьому злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, в центрі Львова стався черговий інцидент за участю представників ТЦК та СП. У соціальних мережах поширилося відео, на якому чоловік у військовій формі застосовує фізичну силу до жінки під час проведення мобілізаційних заходів.

Новини партнерів