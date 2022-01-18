Філарет вимагає в ОАСК відновити УПЦ Київського патріархату

Філарет подав до суду на Держетнополітики.

Патріарх Філарет звернувся до суду, щоб зобов’язати Держслужбу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанову про відновлення УПЦ Київського патріархату.

Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Філарет просить обов’язати Держетнополітики "здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату".

Також він вимагає визнати протиправною бездіяльність Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної Постанови.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Передісторія справи

15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор трьох український церков, на якому оголосили про створення ПЦУ. Її очолив митрополит Епіфаній, який 6 грудня 2019 року отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія Томос про автокефалію.

Митрополита Епіфанія називали креатурою Філарета. Саме на його обранні наполягав патріарх. Сам він не міг очолити об'єднану церкву, адже однією з вимог Варфоломія для надання Томосу було відречення тодішніх глава УАПЦ і УПЦ КП від претензій на керівництво церквою.

Філарет став почесним патріархом ПЦУ. Проте згодом між ним і Епіфанієм виник конфлікт. У червні 2019 року у Володимирському соборі Києва Філарет і два єпископи ПЦУ з Росії провели збори, на яких заявили про відновлення УПЦ КП.

Православна церква України не визнає ці збори легітимними.

Верховний Суд вже реагував на спроби Філарета відновити УПЦ КП. У червні 2021 року суд ухвалили рішення, що Українська Православна Церква Київського Патріархату на Помісному соборі УПЦ КП була ліквідована законно.

Юридично Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України. Але фактично він відколовся від ПЦУ і наразі очолює власну невелику церковну структуру, яка є офіційно незареєстрованою.