Філарет заборонив ієрархам ПЦУ відспівувати його — що міститься в духовному заповіті патріарха

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату Філарет оприлюднив духовний заповіт, у якому визначив, яким має бути церковний устрій після його смерті, та висловив прохання не допускати ієрархів Православної церкви України (ПЦУ) до проведення обряду відспівування.

Як повідомили на сайті УПЦ Київського Патріархату, у документі Філарет наголосив, що українське православ’я має розвиватися як незалежна, автокефальна Церква.

Він закликав єпископів і вірян забути минулі розбіжності й зібратися на новий об’єднавчий Собор для створення єдиної Української Православної Церкви — “незалежної від Москви та Константинополя”, з власним патріархом на чолі.

У заповіті Філарет також зазначив, що залишається чинним предстоятелем УПЦ Київського Патріархату, а не почесним патріархом ПЦУ.

“Після моєї смерті чин відспівування і поховання мають здійснити архієреї УПЦ Київського Патріархату у Володимирському кафедральному соборі Києва, а не представники ПЦУ”, — йдеться у заповіті.

На Об’єднавчому соборі у грудні 2018 року Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) та частина ієрархів УПЦ Московського патріархату об’єдналися в єдину структуру — Православну церкву України (ПЦУ). Саме вона згодом отримала від Вселенського патріарха Варфоломія Томос про автокефалію, тобто незалежність від Москви.

Однак почесному патріарху Філарету не сподобалося, що очільником нової церкви став митрополит Епіфаній. 2019 року він заявив про вихід зі складу ПЦУ та “відновлення” діяльності УПЦ Київського патріархату. Його підтримали лише кілька ієрархів, переважно з Росії.

Нині УПЦ КП залишається невеликою релігійною структурою, яка має обмежену кількість парафій — переважно у Києві, з головним осередком у Володимирському кафедральному соборі.

Водночас, навіть під час повномасштабної війни, в Росії продовжує діяти “Російський екзархат” УПЦ КП, очолюваний суперечливим митрополитом, відомим публічними заявами на підтримку російського царя Миколи ІІ.

Нагадаємо, У Православній церкві України (ПЦУ) 26 серпня заявили про погіршення стану здоров’я 96-річного почесного патріарха Філарета.