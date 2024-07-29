Філатов розповів, скільки в Дніпрі колаборантів

Філатов зазначив, що Дніпро ніколи не було проросійським містом.
Колаборанти зустрічаються у будь-якій війні, і в Дніпрі їх не більше, ніж у Києві чи Одесі.
Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю РБК-Україна.
"У будь-якому випадку, колаборанти є за будь-якої війни. Я впевнений, що в Дніпрі їх не більше, ніж у Києві чи в Одесі, або в інших містах України. Ситуація плюс-мінус така, як по всій країні", - заявив він.
Він зазначив, що у 2014 році в Дніпрі вдалося зупинити "російську весну" та зірвати плани щодо створення "Новоросії". Також за його словами, у Дніпрі серед людей похилого віку може спостерігатися ностальгія за радянськими часами, коли була розвинена промисловість і люди були молоді та здорові, проте загалом проросійських настроїв у місті немає.
Нагадаємо, СБУ затримала агента російської спецслужби, який готував окупацію Вовчанська на Харківщині. Інформатор РФ шпигував за локаціями українських військ, що обороняють місто.
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