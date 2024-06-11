Філігранна робота: 3-тя штурмова показала знищення техніки й солдатів армії РФ на Харківщині (відео)

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали ефекту роботу по ворогові. Так, бійці дронами знищили КАМАЗи армії РФ, який доставляв боєприпаси. Піхота противника також успішно ліквідована.

Про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада.

Як деталізували, одну вантажівку знищили в посадці, а другу – біля будинку, де засіли окупанти.

Третя штурмова показала філігранне знищення ворожої техніки й особового складу на Харківщині

"ЛАТ майстерно уразили на ходу, а ворожу піхоту в полі. Продовжують навалювати на дронах бійці ББС. Підрозділи бригади не дозволяють ворогу накопичувати сили для прориву нашої оборони!", – підсумували у бригаді.

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області.

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