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"Філігранна робота": львівські десантники знищили два ворожі танки з екіпажами (відео)

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"Філігранна робота": львівські десантники знищили два ворожі танки з екіпажами (відео)

Львівські десантники знищили два танки, скриншот з відео / ДШВ ЗСУ

Ворог зазнав втрат в техніці і особовому складі.

Львівські десантники знищили два танки противника разом з екіпажами.

Про це сьогодні, 18 липня, повідомили у Десантно-штурмувих військах ЗСУ.

"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують знищувати російських окупантів. На відео зафіксовано філігранну роботу протитанкістів, які щодня успішно перетворюють на металобрухт бойові машини загарбників", - йдеться у повідомленні.

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