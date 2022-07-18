"Філігранна робота": львівські десантники знищили два ворожі танки з екіпажами (відео)

Львівські десантники знищили два танки противника разом з екіпажами.

Про це сьогодні, 18 липня, повідомили у Десантно-штурмувих військах ЗСУ.



"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують знищувати російських окупантів. На відео зафіксовано філігранну роботу протитанкістів, які щодня успішно перетворюють на металобрухт бойові машини загарбників", - йдеться у повідомленні.

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