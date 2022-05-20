Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Філігранна робота": українські військові знищили три бойові броньовані машини окупантів (відео)

Дата публікації
Перегляди
5514
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Філігранна робота": українські військові знищили три бойові броньовані машини окупантів (відео)

Львівські десантники знищили три бойові броньовані машини окупантів, скриншот з відео

Українські захисники продовжують знищувати російську військову техніку.

Так, львівські десантники знищили три бойові броньовані машини окупантів.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

"На відео зафіксовано філігранна робота артилерійських підрозділів. Зокрема, львівськими десантниками було знищено три бойові броньовані машини російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше львівські десантники показали, як знищили два танки окупантів "Стугною" і "Джавеліном".

Читайте також:

Наступна публікація