"Філігранна робота": українські військові знищили три бойові броньовані машини окупантів (відео)

Львівські десантники знищили три бойові броньовані машини окупантів, скриншот з відео

Українські захисники продовжують знищувати російську військову техніку.

Так, львівські десантники знищили три бойові броньовані машини окупантів.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На відео зафіксовано філігранна робота артилерійських підрозділів. Зокрема, львівськими десантниками було знищено три бойові броньовані машини російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше львівські десантники показали, як знищили два танки окупантів "Стугною" і "Джавеліном".

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