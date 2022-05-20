"Філігранна робота": українські військові знищили три бойові броньовані машини окупантів (відео)

Українські захисники продовжують знищувати російську військову техніку.
Так, львівські десантники знищили три бойові броньовані машини окупантів.
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"На відео зафіксовано філігранна робота артилерійських підрозділів. Зокрема, львівськими десантниками було знищено три бойові броньовані машини російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше львівські десантники показали, як знищили два танки окупантів "Стугною" і "Джавеліном".
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